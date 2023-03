Due caffè e due brioche: il conto è di venti euro, riparte la polemica sui prezzi

Venti euro per due caffè e due brioche. Sono tanti o pochi? Dipende da dove ci troviamo. In una località turistica, non è certo una novità, i prezzi sono molto più alti della media. È il mercato, bellezza, e scandalizzarsi serve fino a un certo punto. Fatto sta che le polemiche sono sempre in agguato e spesso e volentieri trovano il loro spazio sui giornali. Tanto da costituire ormai quasi un genere a sé.

La segnalazione questa volta arriva da una lettrice di QuiComo che, scontrino alla mano, mostra quanto ha pagato lo scorso sabato, 25 marzo, per prendere due caffè e due brioche in un locale del posto.

Certamente questi non sono i prezzi di tutti i bar e le pasticcerie di Como, ma solo di quelli vista lago o comunque con una posizione privilegiata. E di sicuro il ramo comasco del lago è conosciuto per i turisti facoltosi e amanti del lusso. Come dire: prima di indignarsi occorre tener presente anche il contesto. Certo è che il prezzo in sé, visto e considerato ciò che è stato consumato, non si può dire che sia basso.

La notizia non poteva che trovare eco sui social dove ovviamente non tutti la pensano allo stesso modo. C'è chi si schiera dalla parte dei titolari (facendo notare ad esempio che il costo per un affitto vista lago è salatissimo) e chi dalla parte del consumatore. Perché, fa notare qualcuno, se un caffè costa cinque euro, quale sarebbe il prezzo giusto per un bicchiere di vino o un panino?