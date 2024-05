Caffè contaminato tra topi e lucertole: oltre 35mila chili di chicchi sequestrati dai Nas

Caffè scaduto anche da diversi anni, riconfezionato e rimesso in commercio, ma non solo: condizioni igienico-sanitarie pessime, con roditori e lucertole a ridosso del prodotto nel quale sono state riscontrate tracce di tossine potenzialmente pericolose. È quanto trovato dai Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Bologna nel corso dei 22 controlli effettuati in alcune aziende della filiera produttiva del caffè.

Tossine pericolose nel caffè proveniente dall'Etiopia

Sono in tutto 22 controlli i controlli effettuati dai Nas che hanno accertato "criticità in 11 occasioni, specialmente nelle aziende delle provincie di Bologna e di Forlì-Cesena", spiegano i militari. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 35.000 kg di caffè, per un valore di circa 820.000 euro. Gli accertamenti hanno portato alla sospensione delle attività per un valore di circa 11.000.000, alle quali sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 28.000 euro

In uno stabilimento del bolognese è stata riscontrata la tostatura e il confezionamento di circa 20.000 chili di caffè nei quali erano stati miscelati 2.400 chili di caffè proveniente dall'Etiopia, che da analisi di laboratorio "sono risultati contaminati da Ocratossina A". Si tratta di "micotossine nocive per l'uomo", spiegano i Nas.

Sempre in provincia di Bologna sono stati sequestrati "oltre 9.200 chili di caffè con data di scadenza superata anche da diversi anni, parzialmente nascosti da alte pile di cartoni e stoccati nei pressi di una tramoggia aperta sulla linea di confezionamento di caffè macinato". Trovati inoltre "800 chili di caffè confezionato con involucri nei quali erano indicate, come ditte produttrici, nomi di aziende cessate di attività ormai da anni".

L'attività dello stabilimento è stata inoltre sospesa dall'Ausl, in quanto "la struttura versava in condizioni igienico-sanitarie e strutturali carenti, con sporcizia diffusa ovunque, pavimenti in calcestruzzo non lavabili e deteriorati, distacchi di intonaci dalle pareti macchiate da infiltrazioni d'acqua e pioggia cadente dal tetto danneggiato e mai ripristinato".

Infestazione di topi e lucertole in una torrefazione di Forlì

Gravi carenze igienico-sanitarie anche in uno stabilimento della provincia di Forlì, dove "sono state ravvisate modalità gestionali e operative ormai superate da decenni e non confacenti all'attuale normativa", con impossibilità di tracciare "le materie prime e il prodotto finito".

All'interno dell'attività è stata inoltre scoperta "un'infestazione da lucertole e roditori per la quale il personale aziendale aveva ritenuto di distribuire a terra, in più punti della torrefazione e a ridosso del caffè da lavorare o già lavorato, dei cartoni cosparsi di mastice e delle spennellate di colla direttamente sul pavimento, oltre a mucchietti di granaglie avvelenate". Il tutto, ovviamente, "in totale inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lotta agli infestanti e senza considerare il potenziale rischio di contaminazione dei prodotti alimentari a causa di animali già avvelenati ed agonizzanti, che avrebbero potuto circolare nello stabilimento prima di morire".