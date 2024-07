Caldo estremo, scatta lo stop al lavoro: chi deve fermarsi "per legge"

Vietato lavorare nelle ore troppo calde. È il senso delle ordinanze in vigore in diverse regioni, da Nord a Sud, nei giorni in cui l'Italia è investita da un'ondata di calore estremo. L'indicazione non vale per tutte le attività. Vediamo a chi si applica e dove.

Emergenza caldo, quando e dove scatta lo stop al lavoro

In Sicilia il presidente della Regione Renato Schifani ha firmato un'ordinanza con divieto di lavoro nelle ore e nei giorni più caldi per gli addetti nei settori agricolo, florovivaistico, edile e affini "che svolgono attività fisica intensa e in prolungata esposizione al sole".

"Si tratta di un provvedimento urgente - spiega Schifani - che ho assunto in piena autonomia per tutelare la salute dei lavoratori più esposti al sole in questa fase in cui la Sicilia è interessata da un'eccezionale ondata di caldo, con temperature elevate e alto tasso di umidità. Per chi opera in queste condizioni in ambienti esterni i rischi sono elevatissimi: gli effetti dei colpi di calore possono anche essere letali".

L'ordinanza, in particolare, prevede che su tutto il territorio siciliano, dalle 12.30 alle 16 vengano sospese le attività nei giorni in cui la mappa dell'Inail segnali un rischio "alto". Lo stop forzato è valido con efficacia immediata fino al 31 agosto 2024.

Per quanto riguarda le operazioni di pubblica utilità, i datori di lavoro "dovranno adottare misure organizzative per salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi essenziali".

Anche in Toscana la Regione ha deciso lo stop al lavoro nei cantieri edili e nelle cave nei giorni di bollino rosso per il caldo. L'ordinanza prevede sanzioni per chi vìola le prescrizioni. In particolare, vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata dalle 12,30 alle 16, ogni giorno, fino al 31 agosto. Fanno eccezione, spiega in una nota la Regione, "pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori nel caso si tratti di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità".

Stessa decisione è stata adottata dalla Regione Puglia sempre per il settore florovivaistico e nei cantieri edili per i lavoratori "in condizioni di esposizione prolungata al sole".

Provvedimento fotocopia in Molise. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha firmato un'ordinanza per tutelare chi lavora nei cantieri edili e nel settore agricolo e florovivaistico. Fino al 31 agosto nei giorni in cui la "mappa del rischio" resa disponibile dall'Inail segnali un livello di rischio "alto" (temperatura all'ombra superiore a 30° e umidità relativa superiore al 70%), "è vietato il lavoro in situazioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle 16, sull'intero territorio della regione Molise nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili e di lavori usuranti in genere".

Dove il rischio caldo per i lavoratori è estremo

La mappa alla quale fanno riferimento i governatori nelle loro ordinanze è quella pubblicata sul sito Worklimate, progetto nato per approfondire soprattutto attraverso la banca dati degli infortuni dell'Inail le conoscenze sull'effetto delle condizioni di stress termico ambientale (in particolare del caldo) sui lavoratori. Vengono formulate previsioni del rischio caldo per vari profili di lavoratori, ma anche previsioni in base alle ordinanze già varate e quelle delle aree in cui è possibile avere temperature oltre i 35 gradi.