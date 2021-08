Meteo, le previsioni per Ferragosto e cosa cambia da lunedì

Già da domenica sera Lucifero sarà "scacciato" al Nord da un fronte di maltempo che porterà rovesci e temperature in calo. Per il Centro e il Sud bisognerà però aspettare ancora qualche giorno

Ancora qualche giorno di caldo record prima di tornare a respirare. Ferragosto, infatti, dovrebbe segnare la svolta in questa estate torrida , con l’arrivo di un fronte di maltempo che quantomeno al Nord dovrebbe portare temporali e un calo delle temperature già a partire dalla notte del 15 agosto.

Nel fine settimana di Ferragosto, però, bisogna ancora stringere i denti contro la calura. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino da bollino rosso (allerta 3 per caldo) per 16 capoluoghi italiani: le temperature in molti casi resteranno tra i 38 e 41 gradi, con valori elevati di umidità relativa, anche in orario notturno. Al Nord in particolare, massime sui 35 a Torino e Milano, per il Centro 38/39 gradi a Bologna, Firenze, Napoli e Foggia, picchi di 40/41°C a Terni. E anche le minime restano decisamente elevate, anche oltre i 25 gradi su molte zone del Centro-Sud e delle isole, con alto il disagio per l'afa.

Meteo, temporali al Nord già da domenica sera

Stando alle previsioni meteo di 3BMeteo, infatti, il fronte nord atlantico che porterà piogge e temporali inizierà la sua discesa dalle Alpi, e nella giornata di lunedì inizierà a erodere il bordo superiore dell'anticiclone africano, innescando altri rovesci e temporali, a tratti anche di forte intensità, che tra pomeriggio e sera cercheranno di sconfinare alla Val Padana, specie ai settori centro-orientali ma limitatamente a quelli a nord del Po. Il fronte sarà sospinto da correnti più fresche che si riverseranno sulle regioni settentrionali, dando luogo ad un primo calo delle temperature, soprattutto su Alpi e alta Pianura Padana.

Caldo, al Centro Sud afa sino a metà settimana

Discorso differente per Centro e soprattutto Sud Italia, in particolare per Puglia, Sardegna e Sicilia, dove qualche giorno fa si è registrata la temperatura più alta mai toccata in Europa (48,8 gradi). Lunedì i valori dovrebbero restare gli stessi di domenica, con picchi di 40 gradi nelle zone più calde e in quelle interne.

Da mercoledì, però, il fronte proveniente dall’Atlantico riuscirà a intaccare ulteriormente l'anticiclone africano e piogge e temporali dovrebbero spingersi verso sud coinvolgendo anche, da martedì, la bassa Val Padana e il Centro Italia, specie versante adriatico tra Marche e Abruzzo.

Mercoledì peggioramento anche in parte del Sud, più probabilmente con coinvolgimento delle aree appenniniche, mentre le condizioni tornerebbero a migliorare prima al Nord, poi anche al Centro. L’aria, assicura 3B Meteo, dovrebbe però restare decisamente più fresca e le temperature più basse, segnando la fine di Lucifero nella stragrande maggioranza dell’Italia.