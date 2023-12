Il caso dei 5mila calendari regalati dalla polizia: i giorni sono sbagliati

Cinquemila calendari 2024 della polizia locale di Milano con novembre di 31 giorni e dicembre di 30. L'errore è stato denunciato dal segretario della Fp Cgil milanese, Giovanni Molisse, e poi rilanciata dal deputato di FdI ed ex vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato. "Leggo basito che questa mattina, il segretario della Fp Cgil ha fatto notare che nei 5.000 calendari del 2024 della Polizia Locale, il mese di novembre è risultato essere di 31 giorni mentre quello di dicembre di 30. Ma se al Comando di piazza Beccaria, non sono nemmeno in grado di stabilire quanti giorni hanno i 12 mesi dell'anno (stiamo parlando davvero di cose basilari e semplici), come possono garantire la sicurezza di tutti i milanesi? Infatti, prova ne è, il fatto che siamo la citta' piu' pericolosa d'Italia, dove si verifica il piu' alto numero di rapine in pubblica via e solamente negli ultimi 4 anni, in citta' c'e' stato un +50% di reati", sottolinea De Corato.

"Naturalmente nessuna colpa al personale comandato a fare queste attività - commenta Molisse in una nota con le foto del calendario con i mesi sbagliati -, perché l'errore è sempre possibile però la superficialità con cui dall'alto del Comando vengono gestite anche queste piccole cose lascia veramente allibiti".