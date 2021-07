Calendario scuola 2021/2022: date, festività e ponti regione per regione

In attesa di sapere come ripartirà la scuola a settembre, per quanto riguarda le regole su distanziamento, mascherine e dad, molte Regioni hanno già pronto il calendario con le date di inizio e fine per l'anno scolastico 2021/2022 e relative festività.

I primi a tornare in classe saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, ultimi quelli di Puglia e Calabria. A Bolzano infatti la campanella del nuovo anno scolastico suonerà il 6 settembre. Una settimana dopo sarà la volta, tra le altre, delle scuole di Milano e Roma, il 13 settembre. In Campania via alle lezioni dal 15 settembre, mentre il 20 toccherà a Puglia e Calabria. Per quanto riguarda invece la chiusura, le date delle varie regioni oscillano tra l'8 e il 16 giugno. Mancano ancora le date di Umbria, Sicilia, Sardegna ed Emilia-Romagna.

Date di inizio e fine scuola: il calendario regione per regione

Abruzzo: 13 settembre 2021 - 8 giugno 2022. Il 30 giugno 2022 utimo giorno di lezione per le scuole d'infanzia

Basilicata: 13 settembre 2021 - 8 giugno 2022

Calabria 20 settembre 2021 - 9 giugno 2022. Il 20 settembre inizio attività per le scuole d'infanzia, che finiscono il 30 giugno 2022

Campania 15 settembre 2021 - 8 giugno 2022

Friuli-Venezia Giulia: 16 settembre 2021 - 11 giugno 2022 (il 30 per le scuole d'infanzia)

Lazio: 13 settembre 2021 - 8 giugno 2022

Liguria: 15 settembre 2021 - 10 giugno 2022

Lombardia: 13 settembre 2021 - 8 giugno 2022

Molise: 15 settembre 2021 - 8 giugno 2022 (il 30 per le scuole d'infanzia)

Piemonte: 13 settembre 2021 - 8 giugno 2022 (il 30 per le scuole d'infanzia)

Puglia: 20 settembre 2021 - 9 giugno 2022 (il 30 per le scuole d'infanzia)

Toscana: 15 settembre 2021 - 10 giugno 2022

Provincia di Trento: 13 settembre 2021 - 10 giugno 2022

Provincia di Bolzano: 6 settembre - 16 giugno 2022

Val d'Aosta: 13 settembre 2021 - 8 giugno 2022

Veneto: 13 settembre 2021 - 8 giugno 2022 (per scuole d'infanzia, elementari e medie), 16 settembre 2021 - 10 giugno (scuole superiori). Ultimo giorno di lezione per le scuole d'nfanzia il 30 giugno 2022

Festività e ponti per l'anno scolastico 2021-2022

Scuole chiuse in occasione delle seguenti festività:

Tutti i Santi: lunedì 1 novembre 2021

Immacolata Concezione: mercoledì 8 dicembre 2021

Natale: regioni in ordine sparso, con le vacanze che vanno generalmente dal 23 dicembre fino al 6 gennaio e al 10 per alcune (come Veneto, Puglia e Piemonte), comprendendo in ogni caso: sabato 25 dicembre 2021, domenica 26 dicembre 2021 Santo Stefano, sabato 1 gennaio 2022 Capodanno, venerdì 6 gennaio 2022 Epifania

Pasqua: domenica 17 aprile 2022

Lunedì dell'Angelo: lunedì 18 aprile 2022

Festa della Liberazione: lunedì 25 aprile 2022

Festa del Lavoro: domenica 1 maggio 2022

Festa della Repubblica: giovedì 2 giugno 2022

Le vacanze di Pasqua vanno di solito dal 14 aprile al 19 aprile. Alcune regioni festeggiano anche il Carnevale, che quest'anno cade tra il 28 febbraio e il 2 marzo: Lombardia, Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Campania, Piemonte e Veneto. La Festa di Tutti i Santi quest'anno viene di lunedì, così come la Festa della Liberazione, mentre quella dei Lavoratori si celebra di domenica.