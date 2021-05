Il calendario dei vaccini anti covid con le date regione per regione

Salgono a 26.485.202 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l'89.5% del totale di quelle consegnate, che sono finora 29.588.060: nel dettaglio 19.988.280 Pfizer/BioNTech, 2.588.100 Moderna, 6.668.880 Vaxzevria (AstraZeneca) e 342.800 Janssen (Johnson&Johnson). Sono state vaccinate 14.877.599 donne e 11.607.603 uomini. Questi i numeri aggiornati a sabato mattina del report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Francesco Paolo Figliuolo. Le persone immunizzate con entrambe le dosi sono al momento 8.282.366 (il 13,98% della popolazione).

Il calendario dei vaccini con le date regione per regione

La campagna di vaccinazione contro il coronavirus accelera. Ecco il calendario regione per regione, in ordine alfabetico, con le date per fasce di età al momento disponibili e i portali su cui è possibile prenotarsi. Rimangono aperte le prenotazioni per il completamento delle altre fasce di età già avviate. La tabella di marcia c'è. L'obiettivo, adesso, è rispettarla.