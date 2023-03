"Calo delle nascite? Le donne vengano pure nel mio ufficio": battuta sessista del sindaco, è bufera

"Tutte le donne libere hanno l’obbligo di recarsi nell’ufficio del sindaco a tre ore di distanza l’una dall’altra". Non è passata inosservata la "soluzione" contro il calo delle nascite suggerita goliardicamente da Pierpaolo Sau, sindaco di Tonara, in provincia di Nuoro. Una battuta che il primo cittadino aveva già fatto nel 2010 e riproposta nei giorni scorsi sotto un post su Facebook dell’ex collega di Desulo, Gigi Littarru, che aveva scritto una riflessione sullo spopolamento delle zone interne. Ma l'idea per ripopolare il paese proposta dal cittadino non ha suscitato molti consensi, anzi, come era ampiamente prevedibile, il post è stato travolto dai commenti degli altri utenti, che hanno puntato il dito contro l'ironia "sessista" e fuori luogo. Il commento del sindaco è stato prontamente rimosso, lasciando però l'ondata di polemiche che lo hanno seguito, come le parole di Patrizia Cadau, ex consigliera comunale a Oristano, che lo ha definito un caso di "ironia becera e bavosa del sessista di turno", e i commenti degli altri utenti, raccolti in un atteggiamento di sdegno praticamente unanime.

Dopo la bufera scatenata dalla battuta su Facebook, il sindaco Pierpaolo Sau ha chiesto pubblicamente scusa attraverso un lungo post pubblicato sul profilo del comune di Tonara: "Scusatemi, quello che ho scritto non è degno ne di un Sindaco ne di una persona comune. Non utilizzo bene i social e credevo fosse un messaggio diretto unicamente a chi ha scritto il post, da non scrivere ugualmente. Riguardava un episodio e battute di dodici anni fa con presenze femminili nel gruppo, logicamente erano solamente esagerazioni che si formulano in contesti scherzosi dove si gioca al rialzo. Non ho mai mancato di rispetto così e ho sempre pensato che la presenza femminile sia risolutiva in tutte le problematiche, infatti nelle giunte da me nominate ho sempre e da sempre richiesto la presenza. Ho quasi sempre votato una donna in tutti i livelli di elezioni. Sono padre di due ragazze che adoro e mi adorano. I miei interventi, soprattutto sul calo nascite nei nostri territori sono sempre stati energici e determinati. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito/offesa/o. Purtroppo, come tanti in questa zona difficile, sono abituato a scherzare troppo e vi assicuro che solitamente scherzo sulle mie disgrazie".