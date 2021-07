L'indice Rt si impenna a 1.57, bucato il muro dei 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti

I dati della cabina di regia per il monitoraggio Covid: l'incidenza dei nuovi casi indica come già da oggi sia stata superata la capacità di tracciare i contatti dei positivi

Sale ancora, e per la quarta settimana consecutiva, l'indice Rt in Italia, che nell'ultimo monitoraggio segna 1,57 contro l'1,26 della scorsa settimana. Su anche l'incidenza settimanale che passa da 40 a 58 casi per centomila abitanti. Il dato peggiore si registra in Sardegna che ha un’incidenza di 135 poi Toscana, Lazio, Veneto, Umbria e Sicilia con incidenza oltre 80. Bene ricordare che superato il limite dei 50 casi ogni 100mila abitanti va in crisi il sistema di tracciamento dei contatti dei positivi.

Anche questa settimana non sono previste nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza per eventuali cambi colore delle regioni: i parametri dell'occupazione dei posti letto in ospedale si mantengono lontani dai valori critici. Il nuovo decreto covid varato dal governo specifica infatti che per determinare il cambio di fascia delle regioni e le relative restrizioni, la circolazione del virus (incidenza) e la replicabilità del contagio (Rt) dovranno essere commisurati alla percentuale di saturazione delle aree mediche e delle terapie intensive,

Tuttavia bene ricordare come già ieri il centro europeo per il controllo delle malattie (ecdc) avesse aggiornato la mappa epidemiologica che colora le regioni Ue in base all'incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Sicilia e Sardegna sono passati in rosso, mentre gran parte del resto della Penisola è in giallo mentre solo una settimana fa erano gialle solo 4 regioni. Oggi in verde restano solo Piemonte, Vale d'Aosta, Alto Adige Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. La mappa dell'Ecdc viene usato da molti Paesi come bussola per le restrizioni di viaggio: pertanto a chi rientra da queste aree viene chiesto un tampone di controllo o il rispetto di un periodo di quarantena.

Le province che presentano più di 50 nuovi casi nell’ultima settimana

Nella settimana tra il 21 e il 27 luglio si è registrato un incremento di nuovi casi rispetto alla settimana precedente pari al 64% (31.963 vs 19.390), così come siano aumentati i ricoveri con sintomi (+34,9%) anche in terapia intensiva (+14,5%) e purtroppo anche i decessi (+46,1%). In tutte le Regioni - eccetto il Molise - si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi e in 40 Province l’incidenza supera i 50 casi per 100.000 abitanti, in tre addirittura si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti, ovvero Caltanissetta (272), Cagliari (257) e Ragusa (193).