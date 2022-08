Attenzione ai cambiamenti climatici: potrebbero portarci all’estinzione

Non possiamo e non dobbiamo sottovalutare gli effetti dei cambiamenti climatici, perché se lo facciamo potremmo arrivare tra pochissimi anni al capolinea dell?esistenza umana. Secondo una recente ricerca dell?università di Cambridge, infatti, il riscaldamento globale potrebbe innescare nuove crisi finanziarie, pandemie e persino una guerra nucleare già nel 2070 mettendo a serio rischio l?esistenza del genere umano sulla Terra.

Il cambiamento climatico potrebbe rivelarsi catastrofico

?Affrontare un futuro di accelerazione del cambiamento climatico rimanendo ciechi agli scenari peggiori è una gestione del rischio ingenua nel migliore dei casi e fatalmente sciocca nel peggiore dei casi", ha dichiarato il professor Luke Kemp, autore principale dello studio sui cambiamenti climatici. Secondo gli esperti il ?cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico? per l?essere umano, anche con ?livelli modesti di riscaldamento?. Come sono giunti a questa conclusione? Il percorso verso il disastro non si limita agli impatti diretti delle alte temperature, come gli eventi meteorologici estremi, bisogna considerare anche ?gli effetti a catena come le crisi finanziarie, le guerre e nuove epidemie che a loro volta potrebbero innescare altre calamità e impedire il recupero da potenziali disastri come la guerra nucleare?.

Nel 2070 circa 2 miliardi di persone vivranno in aree estremamente calde

Il team di ricercatori ha deciso si studiare le conseguenze di un aumento delle temperature globali di almeno 3° C, osservando che in questa situazione le aree estremamente calde, ossia quelle con temperature medie annuali superiori ai 29° C, copriranno 2 miliardi di persone entro il 2070. Molte di queste aree sono politicamente fragili e tra le più popolose della Terra. ?Entro il 2070, queste temperature e le conseguenze sociali e politiche influenzeranno direttamente due potenze nucleari e sette laboratori di massimo contenimento che ospitano i patogeni più pericolosi. C'è un serio potenziale per effetti a catena disastrosi?: carestie, malnutrizione, condizioni meteorologiche estreme, conflitti e malattie virali, spiegano i ricercatori. L?aumento delle temperature, infatti, potrebbe minacciare l?approvvigionamento alimentare e creare nuove epidemie di malattie sia per l?uomo che per la fauna selvatica.