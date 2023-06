È finita l'era del cibo a basso prezzo

Non sarà forse una ''sfera di fuoco, più vasta del cielo, più grande del mondo'' come cantavano i Nomadi. E nemmeno ''la dura pioggia'' che sommergerà completamente il mondo evocata da Bob Dylan. Tutte le rappresentazioni che abbiamo della possibile catastrofe climatica sono mutuate dalla grande paura che ha attraversato il ‘900: l’olocausto nucleare. Quello che stiamo imparando a nostre spese è invece altro: il cambiamento climatico non è qualcosa che sarà, ma qualcosa che sta già cambiando lentamente, giorno dopo giorno, le nostre esistenze. Nessuna apocalisse forse, ma un peggioramento costante delle nostre condizioni di vita che talvolta può incarnarsi in vere e proprie tragedie come nel caso della recente alluvione dell’Emilia Romagna. Ne sanno qualcosa anche i consumatori italiani che hanno visto i prezzi dei prodotti alimentari spesso raddoppiare in questo ultimo anno. Effetti collaterali della guerra e della crisi energetica si dirà, certo, ma non solo.

Inflazione alimentare: cosa è e perché ci sta mettendo in crisi

Tra le tante cose che pensavamo di poterci scordare per sempre c’è sicuramente l’inflazione. A bada per quasi un ventennio i prezzi sono cominciati a lievitare fortemente nel post-pandemia e si sono letteralmente impennati durante la guerra in Ucraina. A oggi, rispetto all’anno scorso, secondo l’Istat gli italiani spendono al consumo l’8.2% rispetto all’anno scorso. Ma sono i prezzi dei prodotti alimentari a guidare i rincari: una tassa indiretta sui redditi più bassi che hanno dovuto rinunciare anche a beni di prima necessità.

''Secondo gli ultimi dati Istat, relativi a maggio il tasso di inflazione dovrebbe attestarsi sul +7.6%. I prodotti alimentari, almeno il paniere dei prodotti da noi selezionati, che comprende anche la pasta, il riso o l’olio, fa segnare un +14.5%, parliamo del doppio. E in molti casi gli aumenti sono esorbitanti: il pane in cassetta è aumentato del +33%, la pasta del +32% - osserva Roberto Giordano di Federconsumatori - A volte poi l’inflazione è mascherata dal packaging come nel caso di quella che gli inglesi chiamano ‘shrink-inflation’, ovvero la realizzazione di confezioni con quantità minori di un prodotto allo stesso prezzo. In questo modo il consumatore, spesso inconsapevole, è portato a pensare che il prezzo non sia aumentato, quando la realtà è un’altra''.

E per la Coldiretti questa dinamica ha una conseguenza diretta: la crescita della povertà assoluta. Sono oltre 3 milioni le persone che in Italia non riescono più a portare il cibo in tavola. Numeri inquietanti che non siamo ancora in grado di metabolizzare pienamente forse.

Ma l’evidenza è che, al di là delle contingenze legate al periodo, il nostro carrello della spesa non sarà più forse come prima e la colpa è del cambiamento climatico: ''L’aumento dei prezzi dipende in larga parte dall’andamento climatico: abbiamo avuto mesi di siccità e ora un mese di piogge torrenziali, fare agricoltura e avere dei raccolti decenti diventa in questo contesto difficile. Poi c’è sicuramente un’altra dinamica legata ai costi dell’energia, degli imballaggi ecc. Queste due componenti, insieme, sono la vera causa dei rincari'' osserva Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. E se consideriamo i prodotti ortofrutticoli e alimentari di quest’anno e quelli dell’anno scorso c’è davvero da allarmarsi.

Gli aumenti passano spesso inosservati perché, come nel caso delle cipolle, il loro prezzo di acquisto è generalmente basso. Ma sono considerevoli. Si pensi che questi ortaggi costano oltre il 130% in più rispetto a quanto costavano lo scorso anno. E non è un caso che è proprio la cipolla a essere diventata il simbolo della crisi che stiamo attraversando a livello globale. A gennaio, nelle Filippine, questi ortaggi sono arrivati a costare più di 11 euro al chilo, più della carne. Gli anglosassoni hanno trovato un neologismo per raccontare questo rialzo dei prezzi dovuto al surriscaldamento climatico: 'heatflation', dall’unione delle parole “heat” (calore) e “inflation” (inflazione).

E il fenomeno non è certo una novità di questi ultimi giorni: già nel 2021 gli esperti dell'Osservatorio delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico avevano avvertito tutti: dovevamo aspettarci un aumento esponenziale degli eventi climatici estremi. Il corollario è semplice: l’era del cibo economico potrebbe presto giungere alla fine, a meno che non si studi subito come adattarsi a un ambiente che non è più lo stesso. E le ultime evidenze sul nostro Paese non sono certo rassicuranti.

Ciliegie e riso: la nostra tavola sta già cambiando

L’esempio magistrale di come il cambiamento climatico influisce sui prezzi che paghiamo al mercato e al supermercato è dato sicuramente dal disastro della Romagna. L’Emilia Romagna è definita infatti la ‘’Fruit Valley’’ italiana. La Regione è da sempre al primo posto in italia per la produzione di frumento e barbabietole da zucchero, ma primeggia anche in quella di orzo, riso, frutta e vino. Dalla pianura padana arriva puntualmente una larga fetta della produzione di pesche, susine, albicocche, ciliegie e pere che vediamo nei nostri mercati e supermercati. L’effetto immediato dell’alluvione che l’ha devastata lo scorso mese sarà il taglio del 20% della produzione ortofrutticola italiana con conseguenze immediate sui prezzi al dettaglio che si stanno già facendo sentire. Ma oltre al disastro romagnolo, il clima di questi giorni non sta certo aiutando la produzione agricola da Nord a Sud. Secondo Coldiretti la primavera è stata segnata da più di cento grandinate che hanno procurato danni enormi nelle campagne. Solo in quelle assicurate i danni ammontano a più di mezzo miliardo di euro. E le conseguenze si spostano immediatamente sul nostro portafoglio e sulle nostre tavole.

“Gli effetti immediati del cambiamento climatico si registrano sicuramente su frutta e verdura. E non solo in Emilia Romagna. In questi giorni abbiamo già visto i primi effetti devastanti sulle ciliegie, ad esempio in Puglia: lì si è perso il 50% di ciliegie precoci, una coltura su cui la Regione era una delle leader in Europa. La causa sono state le forti piogge e le grandinate fuori stagione e insolite per l'area considerata. Parliamo di danni economici enormi e di una dinamica che farà sicuramente lievitare i prezzi al consumo” osserva Lorenzo Bazzana che aggiunge poi un ulteriore elemento di complessità: “Quando ci sono siccità e poi alluvioni, bisogna tenere conto anche dei parassiti e dell’inevitabile contrazione dei raccolti. È una dinamica spaventosa della quale non ci si sta rendendo conto appieno e se si riduce l’offerta e la domanda rimane la stessa è ovvio che poi aumentano i prezzi. È una spirale recessiva su cui non guadagna nessuno e che potrebbe mettere in crisi il lavoro di molti agricoltori”.

Un esempio molto simile è dato dai peperoni, il cui prezzo è aumentato all’ingrosso quasi del 50% rispetto allo scorso anno o delle patate doc della Sila, che rischiano addirittura di non essere piantate quest’anno: “Gli eventi metereologici fuori stagione danneggiano quasi tutte le colture, non solo per le ciliegie. Si pensi ad esempio ai peperoni che sono aumentati anch’essi di tanto. Anche quando vengono coltivati in serra c’è il problema dell’alto tasso di umidità del terreno che è inusuale per questa stagione e che può generare problemi anche dal punto di vista dei parassiti. Con questo meteo schizofrenico tralaltro, spesso si procede fuori stagione alla raccolta del prodotto. Questo anticipo genera poi una carenza nella fase successiva. È solo uno degli innumerevoli esempi di come il cambiamento climatico influenza la vita degli agricoltori e di quello che ci aspetta nei prossimi anni. O si pensi ad esempio alle patate della Sila, uno dei prodotti doc della Calabria e dell’intera nazione. A causa delle forti piogge, che vanno avanti da quasi un mese, gli agricoltori non riescono ancora a piantarle''.

E parlando di prodotti doc del nostro Paese non si può certo non menzionare la crisi che sta attraversando la produzione del nostro riso. Garantiamo quasi il 50% della produzione di riso nella UE e ne produciamo varietà nazionali importanti come l’Arborio e il Carnaroli, utilizzati nei nostri risotti. Eppure, secondo Coldiretti, ad oggi un pacco su quattro venduto in Italia viene dall’estero, lasciando spazio a speculazioni che fanno lievitare i prezzi delle confezioni fino a 4 euro. Nel 2022 le nostre importazioni sono più che raddoppiate (+82%) essenzialmente dal sud-est asiatico dove gli standard qualitativi sono molto più bassi e dove vengono utilizzati pesticidi vietati nella UE. Una conseguenza della siccità che si è abbattuta sul Nord Italia e che ha privato il nostro Paese di 8mila ettari di terreno di coltivazioni in meno. Il risultato è quella che molti risicoltori vedano come non redditizia una delle filiere più importanti del nostro Paese.

E il clima si riflette ovviamente anche negli allevamenti con l’aumento del costo dei mangimi che derivano essenzialmente dal costo dei cereali. ''La produzione di orzo e frumento è stata prima falcidiata dalla siccità, ora dalla pioggia incessante. E si pensi al foraggio per il bestiame anch’esso rovinato dalle precipitazioni. Se aumenta il prezzo dei cereali aumenta automaticamente anche il prezzo della carne. Perché cereali sono un elemento essenziale dei mangimi animali'' osserva il responsabile economico di Legambiente.

Cosa bisogna fare e cosa c’entra la speculazione

Di fronte a un cambiamento epocale le contromisure da mettere in campo non sono moltissime. Sicuramente esistono teli per la pioggia e rimedi antigrandine, ma non sono certo risolutivi. Il punto è comprendere, una volta per tutte, che che il clima è ormai cambiato per sempre. E che ci troveremo sempre più a che fare con un meteo che oscilla tra siccità e forti piogge, almeno nello Stivale.

''Servirebbero urgentemente delle grandi opere idrauliche e una rete di invasi che tengano conto del cambiamento climatico e delle mutate condizioni atmosferiche. Attualmente riusciamo a ‘trattenere’ solo l’11% dell’acqua piovana, il resto la perdiamo. Se riuscissimo ad ingrandire le casse di espansione dei fiumi e costruirne di nuove raggiungeremmo due obiettivi complementari: evitare la ripetizione di tragedie come quelle a cui abbiamo assistito in Emilia Romagna e contemporaneamente potremmo stipare l’acqua per i periodi di siccità. Servono investimenti, ma tutto questo non è più rinviabile'' puntualizza Lorenzo Bazzana.

Analogamente da tempo le associazioni degli agricoltori spingono per una migliore etichettatura con la quale difendere i prodotti doc italiani dalle contraffazioni e sui cosiddetti contratti di filiera.

''L’aumento dei prezzi porta anche a minori consumi: il paradosso è che si spende di più e si consuma di meno e questo si riverbera sull’intera filiera agricola fino ai produttori. Per questo sono urgenti dei contratti di filiera, ovvero degli accordi tra i vari soggetti dell’agroalimentare che permettano ai produttori di stabilire quanto produrre e con che prezzi. In questo modo anche i produttori conoscerebbero meglio i margini di guadagno e sarebbero meno esposti alla speculazione dei grandi gruppi” osserva il responsabile economico di Coldiretti. Il contratto di filiera è uno strumento di programmazione negoziata diretto a sostenere progetti di investimento tra imprese appartenenti alla fase agricola e della trasformazione. L’obiettivo è quello di avere una produzione maggiormente pianificata in grado di reagire meglio agli shock climatici grazie a piani integrati di investimento e garantire un margine di profitto fisso per i produttori. La limitazione delle distorsioni più evidenti dovrebbe aiutare a combattere la speculazione e trasformarsi, alla lunga, anche in un vantaggio sostanziale per tutti i consumatori.

Sì, perché la speculazione è l’altra faccia della crisi alimentare. Esistono delle criticità evidenti legate al clima e all’energia. Ma esiste anche chi nne subisce le conseguenze e chi ne massimizza gli utili come osserva Roberto Giordano: “Come Federconsumatori abbiamo fatto una richiesta a Mister Prezzi, il garante per la sorveglianza dei prezzi al consumo, in particolare quella che chiediamo è una verifica sui prezzi al consumo di molti prodotti alimentari di questo ultimo anno perché molte dinamiche non sono chiare, anche perché, al netto delle cause strutturali, non è il primo anno critico per il clima”.

E a essere colpiti dovrebbero essere in particolare, come dovrebbe avvenire per l’energia, tutti quelli che fanno ultra-profitti speculativi, anche perché l’inflazione non colpisce tutti allo stesso modo: ''La dinamica non è la stessa per tutti, il grande professionista non reagisce a questi aumenti come l’operaio. Servono azioni come detassazione dei salari, il famoso cuneo fiscale, ma bisognacolpire anche gli extraprofitti che non ci sono solo sul piano energetico, ma anche sull’alimentare''. Perché la speculazione è l’altra faccia degli effetti del cambiamento climatico sull’economia. E l’impressione è che, riuscire ad arginarla, non sarà semplicissimo.

