Gli attivisti per il clima ora si incollano all'asfalto delle strade

È una delle nuove azioni di protesta messe in atto dagli eco attivisti: incollarsi all’asfalto delle strade. L’ultimo caso, recentissimo, è successo a Mainz, in Germania. Nella città poco distante da Francoforte. Lì quattro attivisti per il clima, si sono incollati sull’asfalto del vialetto di un ponte.

Sul posto sono arrivati poliziotti e soccorsi. Per tre di loro non ci è voluto molto tempo per per staccarli dal terreno anche perché, secondo fonti di agenzia estera, gli agenti di polizia tedesca sono pronti a queste evenienze visto che, in Germania, non è la prima volta che accade. Per tre di loro sono bastati olio d'oliva, spatole e siringhe.

Problemi maggiori ci sono stati per quarto, che aveva la supercolla mista con la sabbia e pezzi di asfalto. Un mix micidiale, per cui, alla fine, è stato necessario far intervenire alcuni operai edili con attrezzature pesanti per il taglio e la perforazione. Alla fine la mano dell’uomo è stata liberata dopo oltre due ore di lavori.

Un’impresa. Tanto che, alla fine, un grosso pezzo di asfalto rotto è rimasto attaccato alla mano dell’attivista, che se l’è anche vista brutta perché, come spiegato da alcuni sanitari, cose del genere possono anche portare alla perdita di una mano.