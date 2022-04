Cambio di residenza, ora si fa on line: ecco come funziona

Cambio di residenza on line, ci siamo. Da oggi 27 aprile, per la prima volta, si potrà richiedere online il cambio di residenza da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero, direttamente dal portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Basterà un semplice click.

Per cambiare residenza sarà sufficiente accedere al portale dell'Anagrafe (qui il link) con la propria identità digitale (Carta d'Identità Elettronica, SPID, o CNS), compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell'area del servizio.

È possibile inviare una richiesta per:

nuova residenza, che riguarda il trasferimento in una nuova abitazione, anche dove sono già presenti persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi;

residenza in famiglia esistente, in un'abitazione dove sono presenti persone con cui si hanno vincoli di parentela o affettivi, indicando uno dei componenti della famiglia in cui si entra a far parte.

Non solo. Dall'area riservata si può consultare anche lo stato di avanzamento della richiesta presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.

Brunetta: "Risultato importante"

"Da oggi in tutta Italia si può richiedere con un clic il cambio di residenza da un Comune all'altro o il rimpatrio dall'estero" ha dichiarato in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. "È un altro risultato importante ottenuto dai ministri Colao e Lamorgese con il progetto Anpr, Anagrafe della popolazione residente, che dallo scorso novembre permette di scaricare online 14 certificati anagrafici". "È solo l'inizio della rivoluzione in corso nella Pubblica amministrazione - ha aggiunto Brunetta -, che vede nella formazione dei dipendenti pubblici e nel potenziamento delle loro competenze digitali un elemento fondamentale di modernizzazione. Avanti con determinazione verso l'obiettivo di una Pa più efficiente, più amica di cittadini e imprese, più inclusiva".