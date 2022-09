La "camera delle torture" scoperta dagli ucraini negli ex territori controllati dai russi

Una camera delle torture: la guerra in Ucraina riacquista vigore, ma le atrocità non si sono mai fermate. Gli ucraini avanzano riconquistando ampi margini di territorio prima occupato dai russi. Città più o meno piccole vengono liberate, ma nel frattempo che gli ucraini avanzano emergono anche tracce dei metodi usati dagli invasori.

Le immagini della camera delle torture

La deputata Mariana Bezuhla del partito Servitore del Popolo di cui è capo il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato la presenza di una "camera delle torture", che è stata scoperta dalle forze ucraine nella città di Balakliya, nella regione orientale di Kharkiv, dove si sta svolgendo l'offensiva per ricacciare indietro i russi. La deputata, presente nella città riconquistata nelle scorse ore dopo il ritiro delle truppe russe, ha pubblicato su Facebook le immagini di quello che sembra un seminterato, dall'aspetto parecchio tetro.

"Balakliya. Stanza delle esecuzioni. Seminterrato. Le istruzioni sul 'nazismo ucraino' sono incollate sui muri, nelle vicinanze, una sedia con un martello, viti, nastro adesivo e guanti usati. In un'altra stanza ci sono "tracce di sangue", ha scritto la parlamentare.

I timori per le rappresaglie russe

Dopo essere stati costretti alla ritirata i russi hanno subito reagito bombardando le centrali elettriche e lasciando al buio la regione di Kharkiv. Ma non è finita qui. Il sindaco della città Ihor Terekhov ha denunciato su Telegram che delle zone densamente popolate sono sotto bombardamento russo. Terekhov ha definito questi attacchi mirati alle infrastrutture della regione una "vendetta" da parte della Russia per i recenti successi dell'Ucraina sul campo di battaglia, mentre Volodymyr Zelenskiy ha denunciato i "terroristi russi" per i blackout. "Nessuna struttura militare è stata attaccata - ha detto il presidente ucraino in una dichiarazione sui social - L'obiettivo è privare le persone di luce e calore".