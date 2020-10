Lo sfogo di Camilla, giovane infermiera: "Mi hanno distrutto l'auto e mi chiamano lesbica pervertita"

La ragazza ha 23 anni e lavora come operatrice socio sanitaria a Genova. La sua denuncia in un video postato su TikTok

"Quando sei lesbica, in Italia, si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi. Ti tolgono lo specchietto e ti bucano quattro gomme della macchina". Camilla Cannoni ha 23 anni e lavora come operatrice socio sanitaria a Genova. Il suo grido d'aiuto è diventato virale su TikTok, superando le 160mila visualizzazioni. La ragazza, in lacrime, ha raccontato di subire attacchi omofobi dai vicini di casa che le avrebbero danneggiato anche l'auto con cui va a lavoro.

Il video di Camilla Cannoni su TikTok

"Ho fatto denuncia, ma ovviamente non si fa un c***o - racconta -. Possiamo fare qualcosa, membri della comunità Lgbt, per avere dei c***o di diritti? Io mi sento chiamare ogni giorno put***a e pervertita, adesso sono arrivati a danneggiarmi la macchina con cui vado tutti i giorni a lavorare. Io, come ogni cristiano, mi alzo la mattina, vado a lavorare e pago il mutuo. Ho 23 anni e lo pago da tre, non so in quanti alla mia età lo facciano. Posso avere una mano gentilmente, visto che lo Stato non me la dà?".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Camilla Cannoni ha raccontato anche di aver ricevuto minacce di morte mentre chiamava il carro attrezzi: "Eppure quello che voglio è solo vivere in pace, serena, e che tutte le persone possano girare mano nella mano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La legge contro l'omotransfobia in discussione alla Camera

Lo sfogo della 23enne arriva proprio a ridosso della discussione alla Camera dei deputati per la legge contro l'omotransfobia che porta la prima firma del deputato del Pd Alessandro Zan. Lega e Fratelli d'Italia hanno presentato più di settecento emendamenti contrari e hanno cercato di bloccare la ripresa della discussione invocando pregiudiziali di costituzionalità, poi bocciate. Stefano Ceccanti, deputato del Pd, ha spiegato che la necessità di una legge contro l'omofobia deriva proprio da un "effettivo allarme in termini di discriminazioni e atti violenti rispetto a caratteristiche qualificanti delle persone Lgbtq+".