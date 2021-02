Il boom di contagi in Campania nel bollettino di oggi e l'incubo zona rossa

Continuano a crescere i casi covid in Campania. Un incremento preoccupante. Sono 2.185 i nuovi contagi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore nella regione guidata da Vincenzo De Luca, 303 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 2.185 nuovi positivi, 119 sono risultati sintomatici. I tamponi processati sono 21.366, di cui 3.568 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei test analizzati è pari al 10,22% (ieri era al 9,53%), più o meno il doppio della media nazionale. I casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 257.939 (di cui 4.794 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.842.283 (di cui 90.890 antigenici).

Con i contagi già in forte aumento nei giorni scorsi, il presidente della regione Vincenzo De Luca aveva tuonato, commentando le immagini degli assembramenti dell'ultimo weekend: "Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare? Bravi, ora siamo zona arancione e se non stiamo attenti andiamo in zona rossa". Oggi la Campania è in zona arancione, in base alle ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza del 13 e del 20 febbraio 2021, ma il rischio concreto è che l'indice di contagio - arrivato a 1.16 venerdì scorso - possa salire a quota 1.25. E questo vorrebbe dire passare da zona arancione a zona rossa.

Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della regione Campania sono inseriti 40 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 23 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sale a 4.219. Sono 848 i nuovi guariti: il totale dei guariti in è 181.890. Lieve calo nel numero dei ricoveri di pazienti covid: sono 130 quelli ricoverati in terapia intensiva in Campania, due in meno rispetto al dato diffuso ieri.

I pazienti covid ricoverati in reparti di degenza sono 1.319, con un calo di otto unità rispetto al dato di ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale sono 656, mentre i posti letto di degenza disponibili sono 3.160 tra posti letto covid e offerta privata.