La Campania e la Toscana vanno verso la zona rossa. La Cabina di Regia Benessere Italia e l'Istituto Superiore di Sanità, secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Ansa, hanno valutato che i dati forniti dalle due regioni sono compatibili con l'attribuzione delle misure per la zona rossa a Campania e Toscana. Emilia-Romagna, Friuli e Marche potrebbero invece diventare zona arancione.

"Campania e Toscana zona rossa"

In base a queste indiscrezioni le uniche regioni a restare gialle sono Lazio, Molise, Trento, Sardegna e Veneto. I dati sono comunque al momento al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico e devono essere ancora confermati. Prima dell'annuncio il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook aveva espresso soddisfazione per la scelta: "Se il governo prende misure di rigore, il mio commento e' meglio tardi che mai". "Abbiamo già deciso noi misure di ulteriore contenimento - precisa - strette, zone rosse. Ho mandato una lettera al prefetto per chiedere che si prendano provvedimenti rigorosi sul lungomare di Napoli, nelle zone della movida, su tutta la provincia. Noi, non quelli che si sono svegliati dopo due mesi".