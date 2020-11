Gialla, arancione o rossa? La zona della Campania si decide domani

Il Report numero 25 dell'Istituto Superiore di Sanità oggi ha tardato perché alcuni enti locali non avevano ancora inviato tutti i dati. Nel frattempo sulla vicenda c'è molta confusione. Secondo alcune indiscrezioni, la Campania, almeno per il momento, dovrebbe restare in zona gialla

Mentre Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria e Toscana sono state dichiarate zone arancioni e saranno oggetto di un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che entrerà in vigore mercoledì 11 novembre, non si sa ancora dove finirà la Campania. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche la regione guidata da Vincenzo De Luca rischiava di finire in zona rossa. Ma la decisione arriverà soltanto domani.

Gialla, arancione o rossa? La decisione sulla zona della Campania arriva domani

In questo momento, infatti, è in atto una verifica dei dati epidemiologici che riguarderà tutte le altre Regioni italiane. Come sappiamo, il Report numero 25 dell'Istituto Superiore di Sanità oggi ha tardato perché alcuni enti locali non avevano ancora inviato tutti i dati. Nel frattempo sulla vicenda c'è molta confusione. Secondo quanto apprende la Dire da fonti della Regione, la Campania, almeno per il momento, dovrebbe restare in zona gialla. Questa l'indicazione, non ancora ufficiale, che sarebbe pervenuta dal ministero della Salute all'esito della riunione che ha analizzato i dati delle regioni. Anche per l'AdnKronos si va verso la conferma della zona "gialla" per la Campania. Sarebbe questo al momento, secondo quanto apprende l'agenzia di stampa, l'orientamento del Ministero basato sull'analisi dei dati epidemiologici. L'indicazione non è ancora ufficiale: alla situazione della Campania sarà dedicata un'ulteriore verifica nella giornata di domani.

Il Corriere della Sera stamattina scriveva che la Campania sembrava avere una situazione reale diversa da quella scritta nei numeri: raccontano che il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro stia "analizzando i dati con la lente d’ingrandimento". Il quotidiano scriveva che la regione avrebbe potuto subire un doppio balzo nella classificazione, passando da gialla a rossa. “Ci sono file di ambulanze e auto in tutti gli ospedali di Napoli - era l’allarme di Giuseppe Galano, responsabile del 118 cittadino -. Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare sono in crisi nel ricevere i pazienti Covid”.

Da mercoledì 11 novembre in fascia arancione saranno quindi sicuramente Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria e Toscana. A questo punto, in attesa delle decisioni sulla Campania previste per domani, questo è il quadro della situazione: al momento sono in fascia rossa - che prevede tra l'altro il divieto di ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, la scuola in presenza solo fino alla prima media e la chiusura di negozi, bar e ristoranti - Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, cui si aggiunge la Provincia di Bolzano, entrato oggi in fascia rossa.

In fascia arancione, considerata "intermedia" e che prevede il divieto di spostamento tra una regione e tra un comune e l'altro, sono collocate Puglia e Sicilia, cui si sono aggiunte dopo la Cabina di regia di oggi anche Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Rimangono in fascia gialla, che ha le misure restrittive valide in tutto il Paese (il "coprifuoco" dalle 22 alle 5, la chiusura di musei e mostre, la didattica a distanza alle superiori e la riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico) Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.