Una legge per il super vulcano dei Campi Flegrei: "Vie di fuga insufficienti per 700mila persone"

Un'altra serie di terremoti ha continuato ad investire i Campi Flegrei, anche se con scosse molto lievi: resta alta l'attenzione per l'area alle porte di Napoli mentre il governo prepara una legge ad hoc come annunciato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Se l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia continua a raccogliere dati per capire quanto il sia attivo il sistema del supervulcano campano, si fa urgente la necessità di un provvedimento di legge per semplificare il coordinamento tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli e i Comuni interessati. "Impossibile, al momento, capire come si evolverà la situazione" ha detto il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, audito in Commissione Ambiente della Camera dove ha tratteggiato i due possibili scenari: uno meno critico, con una crisi bradisismica che "nel 1982 è durata 2 anni poi si è fermata". Lo scenario più critico è un'eruzione come quella del Monte Nuovo", del 1538, la più recente delle oltre 70 eruzioni esplosive avvenute nei Campi Flegrei e la meno violenta di quelle avvenute nel lontano passato, prima fra tutte quella di 39mila anni fa.

Nell'immediato - se il suolo dovesse continuare a sollevarsi, come sta facendo dal 2005 - non è possibile escludere nuovi terremoti fino a un evento di magnitudo 5. Al di là di qualsiasi incertezza, resta il fatto, ha rilevato Doglioni, che "è impossibile pensare che i Campi Flegrei si spengano perché sono un vulcano attivo".

Prepararsi ad affrontare un'eventuale emergenza è d'obbligo, soprattutto considerando le difficoltà della possibile evacuazione di una zona così densamente abitata. Allo studio un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate, sia per il pubblico che per il privato, e un Piano di comunicazione alla popolazione e di esercitazioni di protezione civile, con il coinvolgimento di volontari.

Il tema dei temi è la criticità della viabilità e delle vie di fuga che secondo il prefetto Mario Morcone, assessore regionale alla Sicurezza, all'Immigrazione e alla Protezione civile "sono insufficienti". In particolare si sta lavorando per uno svincolo dalla tangenziale che arrivi al porto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l'economista Antonio Coviello, dell'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, un'evacuazione improvvisa di "600mila o 700mila persone" è "impensabile e costosissima". Comporterebbe infatti una spesa "stimata in oltre 30 miliardi di euro annui, con un danno economico sul Pil di almeno l'1%".