"Nenti sacciu": le reazioni degli abitanti di Campobello alla cattura di Messina Denaro

"Nenti sacciu. Non conosco nessuno e non so niente. Che devo dire se non lo conosco?". Così un anziano di Campobello di Mazara commenta la cattura del capo di Cosa Nostra. "L'ho letto sul giornale, dicono che l'hanno arrestato, ma chi l'ha visto mai" spiega in dialetto stretto.

Nel centro in provincia di Trapani c'è silenzio e incredulità dopo la cattura di Matteo Messina Denaro. C'è chi evita le telecamere, chi dice di non averlo mai incontrato e chi di non averne mai sentito parlare. "Ognuno è responsabile delle proprie azioni" dice un signore nel servizio video realizzato dai colleghi di PalermoToday Riccardo Campolo e Rosaura Bonfardino. Ha mai avuto in questi anni la sensazione che il boss potesse aggirarsi da queste parti? "Poteva essere ovunque, anche in America".

"Credo di non averlo mai incrociato" racconta il parroco Nicola Patti che definisce la cattura "una buona notizia" per tutta la comunità. "Nel territorio nessuno aveva sentore che potesse abitare qui, a pochi metri dalla parrocchia".

Matteo Messina Denaro? "Ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai conosciuto e nemmeno sapevo chi è" racconta un altro anziano. "Non ho niente da dire" taglia corto una signora. Altre due rifiutano il microfono spiegando di non essere della zona. Ma c'è anche chi esulta: "Ringrazio le forze dell'ordine, (Matteo Messina Denaro, ndr) era una spina per tutti i siciliani" dice un uomo. "Ho provato gioia e liberazione" racconta la consigliera comunale Carla Prinzivalli. Così come esulta il sindaco Giuseppe Castiglione: "Abbiamo appreso che c'erano alcuni fiancheggiatori tra i nostri concittadini e questo mi ha rattristato, ma nessuno pensi che la nostra sia una città collusa".

Servizio video di Riccardo Campolo e Rosaura Bonfardino, redazione di PalermoToday. L'articolo è a cura della redazione di Today.