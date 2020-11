Il cagnolino contagiato è già negativo: "Nessun rischio per gli umani"

A Bitonto, in provincia di Bari, una barboncina di un anno e mezzo era stata trovata positiva al tampone per il coronavirus nei giorni scorsi, per la prima volta in Italia: era stata contagiata dalla famiglia con cui vive (tre persone tutte positive e sintomatiche). Il cane non ha avuto alcun sintomo. Oggi arriva la bella notizia: il cane contagiato è negativo al tampone. "Questo conferma che nei cani la carica virale è molto bassa, il virus non è aggressivo e dunque non ci sono pericoli per l'uomo. La cagnolina sta benissimo", ha spiegato a la Repubblica Nicola Decaro, professore ordinario di malattie infettive degli animali all'Università di Bari e componente dell'executive board del College europeo di microbiologia veterinaria.

Il cane positivo al coronavirus (primo caso in Italia) ora è negativo

Ora la ricerca prosegue per verificare se il cagnolino abbia sviluppato anticorpi. Era stato proprio Decaro a fare la diagnosi sulla barboncina, esaminando in laboratorio i tamponi eseguiti dagli stessi proprietari. Lo scienziato, fratello del sindaco di Bari Antonio Decaro, sin dalla prima ondata studia le tracce di coronavirus nei cani e nei gatti, ma sinora si era imbattuto solo in animali positivi al test sierologico.

Perché non bisogna allarmarsi

L'esperto aveva invitato tutti a non allarmarsi, spiegando che il cane sarebbe stato contagiato dagli umani e non sarebbe in grado di infettare: "Carica virale molto bassa. Gli animali non sono un pericolo per la nostra salute, al contrario bisogna proteggerli". Il virus, presente in quantità modeste, quindi, non permetterebbe al cane di infettare nessuno. Anche Pierluigi Lopalco, assessore alla Salute della regione Puglia, aveva commentato: "La notizia non rappresenta un problema sanitario, da quanto è emerso fino ad ora i cani non sono ospiti in grado di diffondere il contagio".