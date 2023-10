"Le razze non c'entrano: vi spiego perché alcuni cani diventano aggressivi"

Un gioco o una forma di difesa, una reazione territoriale o per paura, un gesto istintivo provocato da qualcosa che non conosce. Sono diverse le cause che possono scatenare l’aggressività di un cane, episodi violenti che in alcuni casi si risolvono con semplici ferite, ma che in altri possono tramutarsi in vere e proprie tragedie, come avvenuto nei giorni scorsi in provincia di Pavia, dove l’86enne Enrica Bensi è morta dopo essere stata azzannata dal pitbull del vicino di casa, scappato dal recinto in cui era custodito.

Perché i cani hanno comportamenti aggressivi

Un caso che ha acceso nuovamente i riflettori sulla gestione dei cani aggressivi e potenzialmente pericolosi. Ma perché un cane attacca? Quali sono i comportamenti da evitare? Esistono razze più pericolose di altre? Ne abbiamo parlato con il dottor Raimondo Colangeli, vice presidente Anmvi (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) con delega al settore della medicina veterinaria comportamentale: "Ogni caso è diverso, ma in questo genere di episodi violenti, soprattutto quelli mortali nei confronti di persone anziane e bambini, abbiano un refrain non legato alla razza, ma al concetto di socialità del cane. Se prendiamo come esempio il caso di Pavia, possiamo ipotizzare che fosse un cane fosse ‘con poca socializzazione’, se era abituato a vivere dentro un recinto senza la possibilità di uscire. Di conseguenza, un cane che non esce mai solitamente non ha una buona socializzazione nei confronti delle persone".

"La socializzazione avviene nei primi mesi di vita - sottolinea l’esperto a Today -. Fondamentalmente, quelli che conoscono per prima se li ricordano per tutta la vita. I cani devono imparare a socializzare con tutte le categorie di persone, dagli adulti agli anziani, dai bambini ai neonati. Ognuna di queste si rapporta al cane in maniera differente. Se un cane viene tenuto sempre chiuso dentro un giardino senza vedere nessuno, è probabile che abbia una reazione spropositata alla vista di uno sconosciuto. È chiaro poi che se la vittima è una persona anziana, quindi più fragile, le ferite inferte da un cane di grossa taglia possono anche essere mortali". Come sottolineato dal vice presidente dell’Anmvi, il cane è un animale sociale e ha bisogno di entrare in contatto con gli esseri umani e con gli altri cani. Soltanto educandoli fin dai primi mesi a interagire con adulti e bambini si possono evitare spiacevoli eventi in futuro. Ma questo non basta. Non a caso esiste un vero e proprio patentino per i proprietari e degli appositi corsi comportamentali per il cane, in cui viene insegnato anche come prendersi cura del benessere dei nostri amici a quattro zampe: "Se prendi un cane e non lo fai mai uscire o se utilizzi degli addestramenti coercitivi aumentano le probabilità di casi di aggressione".

Cosa succede ai cani pericolosi

Ma cosa succede ai cani protagonisti di attacchi, mortali e non? La legge italiana prevede che il proprietario sia responsabile, anche penalmente, del suo cane: "In caso di morte - spiega Colangeli - scatta sicuramente l’indagine per omicidio colposo e la denuncia. L’animale viene posto sotto sequestro e tenuto isolato in una struttura del canile, in attesa dei controlli medici e della visita del medico veterinario per il comportamento, che valuta poi le misure da adottare". Nella nostra normativa c’è infatti il "no kill", che vieta la soppressione dei cani se non in presenza di una malattia grave o incurabile e in caso di comprovata pericolosità. Per questo motivo, prima di pensare all’eutanasia, gli animali protagonisti di episodi violenti vengono sottoposti a una valutazione, come spiegato da Colangeli: "Si fa un percorso con medico veterinario esperto in comportamento, che poi ha l’onere di fare una valutazione del caso. Ma questa non riguarda soltanto il cane. Si cercano risposte da chi lo gestisce, da chi lo ha in casa: come mangia, come gioca, se ringhia. Si fa un colloquio con i proprietari per capire qual è stata la gestione dell’animale fino a quel momento e se aveva già manifestato aggressività in passato. Nei casi a cui ho lavorato mi è capitato di dover vestire i panni dell’investigatore, chiedendo anche ai vicini di casa quale fosse il comportamento del cane. Si fa una prognosi, si capisce la situazione del cane e, in aggiunta alle indicazioni contenute nell’ordinanza dell’Asl, si decide quale strategia adottare, se prendere un farmaco o iniziare un percorso riabilitativo per ridurre l’aggressività del cane. In molti Paesi esteri è il sindaco a decidere le sorti degli animali segnalati, mentre da noi diamo una valutazione più ampia. In passato si parlava di eutanasia in tempi molto più rapidi, adesso, anche nel rispetto del benessere dell’animale, possiamo prospettare decisioni diverse".

"Prendiamo come esempio sempre il caso di Pavia - aggiunge l’esperto -. Se al termine della valutazione si scopre che non ha mai morso all’interno della famiglia e che è aggressivo fuori, in questo caso va analizzato il rischio e non la pericolosità. Un’alternativa alla soppressione potrebbe essere una maggiore sicurezza, un “doppio cancello” per rendere impossibile una nuova fuga. L’eutanasia si sceglie soltanto quando è la soluzione migliore per la famiglia e per il contesto sociale. Una decisione veramente ponderata: su oltre 6mila casi che mi è capitato di trattare nel corso degli anni, si contano sulle dita di una mano quelli in cui ho consigliato la soppressione dell’animale. La decisione finale, al di là della valutazione, spetta sempre alla Asl". La "condanna a morte" scatta quindi soltanto in presenza di un comportamento esasperato e irrecuperabile: "Si opta per l’eutanasia quando il rischio per la famiglia è troppo alto - prosegue Colangeli - quando il cane viene curato, visto e controllato, ma non migliora e mantiene un comportamento di iper-aggressività. Se il percorso non porta risultati e c’è il rischio di attacchi in casa, magari dove sono presenti neonati o bambini, e non esiste una struttura in cui poter trasferire l’animale, allora si può decidere di metterlo a dormire per sempre. L’ultimo caso in cui mi è capitato di chiedere la soppressione riguardava un cane di grossa taglia, reattivo per paura, che viveva in casa con una donna incinta e un bambino piccolo e non rispondeva in nessun modo alle terapie".

Perché le razze non c'entrano

Un falso mito, anche secondo gli esperti, è quello delle razze pericolose. La lista nera introdotta nel 2007 (poi abolita nel 2009) conteneva 17 razze giudicate pericolose. Un’ordinanza che ha generato molte polemiche, come raccontato dal vice presidente Anmvi a Today: "Abbiamo combattuto contro quell’ordinanza. Siamo stati anche all’Istituto Superiore della Sanità per dare la nostra valutazione, che è ancora la stessa: non esistono evidenze scientifiche che dimostrino che alcune razze canine sono più aggressive di altre. Inoltre, quando è stato discusso quel provvedimento ho fatto notare che le razze inserite nella lista erano tutti cani di taglia grande o grandissima, ma con una minima presenza nel nostro Paese. Esclusi pitbull e rottweiler, parliamo di razze di cui esistono al massimo una decina di esemplari in Italia, motivo per cui puntare il dito su alcune razze non ha portato alla soluzione del problema".

"Un recente studio realizzato nei pronto soccorso di 10 ospedali francesi sugli attacchi provocati dai cani, ha rivelato che la maggior parte dei casi i cani coinvolti erano dei pastori tedeschi, con 37, seguiti dai Jack Russel (20) i labrador con 16. Rottweiler, pitbull e american bulldog, presenti nella lista del 2007, avevano tutti 12 o meno casi di attacco. Anche in questo caso - spiega l’esperto - il dato va contestualizzato: non vuol dire che il cane più pericoloso è il pastore tedesco, ma semplicemente è uno dei più diffusi. Inoltre, il 50% degli attacchi è commesso da meticci, altro motivo per cui escludendo alcune razze non abbiamo diminuito il numero di aggressioni".

È molto importante anche segnalare i casi di violenza, come ricordato da Colangeli, sia per i medici veterinari che per i proprietari: "In un caso avvenuto recentemente nel Nord Italia, un pittbull aveva aggredito un altro cane, ma il medico non aveva segnalato il comportamento violento come da prassi. Sei mesi dopo il cane ha attaccato e ucciso il figlio del proprietario nel giardino della loro abitazione, con il proprietario denunciato per omicidio colposo e il veterinario per omissione di segnalazione. In un altro caso avvenuto anni fa, un mastino napoletano uccise il figlio di sei mesi del proprietario. Una tragica fatalità, come mi raccontò durante un colloquio telefonico l’uomo: il cane non aveva mai manifestato comportamenti aggressivi nei confronti delle persone, ma era costretto a vivere in giardino e giocava in maniera molto impulsiva con le palle. La nonna è andata in giardino con il passeggino durante il periodo invernale e l’animale si è scagliato contro il piccolo, pensando che fosse un gioco. Il problema - conclude Colangeli - rimane formare le persone, con l’educazione del proprietario e del cane".

