Dalla cannabis light alle armi private per gli agenti: cosa c'è davvero nel nuovo pacchetto sicurezza

Cresce la mobilitazione contro il disegno di legge sulla sicurezza che oggi, 25 giugno, torna ad essere discusso nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia alla Camera. A fare più rumore nelle ultime settimane è la norma che tornerebbe a rendere illegale la cannabis light e il conseguente divieto di vendere qualunque prodotto derivato dalla canapa. Ma, dalla libertà per gli agenti di detenere fuori dal servizio armi private senza licenza; all'estensione del daspo urbano, alla stretta sulle rivolte nelle carceri e a forme di resistenza pacifica come il blocco stradale, sono tanti i contenuti del disegno di legge n. 1660, a firma dei ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto, meglio noto come nuovo dl Sicurezza.

Protestare sarà più difficile

Ieri, 24 giugno, hanno protestato in piazza Montecitorio associazioni della società civile, l'unione sindacale Usb e Potere al Popolo. "Se provo a resistere passivamente mi accusano di 'resistenza aggravata', come se avessi resistito attivamente", spiega un sindacalista di Usb. "Questo significa colpire i picchetti davanti alle fabbriche, l'occupazione delle autostrade, tutte forme di lotta pacifiche utilizzate dai movimenti sociali".

A lanciare l'allarme per un ddl che "se diventasse legge incarcererebbe anche Gandhi" è anche l'associazione Antigone insieme ad Asgi (associazione per gli studi Giuridici sull'immigrazione), che in un'audizione alla Camera hanno posto l'accento sulla "criminalizzazione delle lotte sociali" che le nuove norme suggeriscono. Particolarmente preoccupanti le norme che riguardano i detenuti: vi è il nuovo delitto di rivolta penitenziaria, che varrà anche per i migranti nei Cpr nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo.

La violenza commessa da un detenuto nei confronti di un agente penitenziario con il nuovo disegno di legge viene ora equiparata alla resistenza passiva: "In sintesi, se tre persone detenute che condividono la stessa cella sovraffollata si rifiutano di obbedire all’ordine di un poliziotto, con modalità nonviolente, scatterà la denuncia per rivolta e una ipotetica condanna ad altri 8 anni di carcere senza potere avere accesso ai benefici penitenziari, in quanto la rivolta viene parificata ai delitti di mafia e terrorismo", denuncia Antigone. Verrebbe inoltre eliminato il rinvio della pena detentiva per le donne in gravidanza, ora obbligatorio.

Proliferazione delle armi

Oltre ad inasprire le pene inasprite di un terzo, rispetto a tutti i pubblici ufficiali, per chi commette violenza o resistenza nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, con il disegno di legge tutti i componenti delle forze dell’ordine - circa 300 mila persone - potranno poi avere e portare con sé un'arma privata privata, diversa da quella di servizio, senza bisogno di licenza.

"Una deriva del modello securitario che tenderebbe così ad assomigliare sempre più a quello statunitense. Più armi ci sono per le strade, più morti ammazzati ci saranno", denunciano le associazioni.

Parallelamente è stata invece accantonata la proposta dem per l'introduzione delle bodycam sulle divise delle forze di polizia, praticamente la sola misura del disegno di legge verso la quale Amnesty si era espressa favorevolmente. La maggior parte degli emendamenti firmati dalle opposizioni ha ricevuto infatti parere contrario di relatori e Governo, mentre sul tavolo restano ancora circa 200 emendamenti da votare. Ad oggi, 25 giugno, i lavori sono andati avanti con l'esame degli emendamenti fino all’articolo 10, cioè la norma che estende l'applicazione del Daspo urbano.

Nuovi reati ed estensione del daspo urbano

Il disegno di legge estende il ricorso al daspo prevedendo, nei casi di reiterazione delle condotte sanzionate, la possibilità da parte del questore di disporre il divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico, come le stazioni, anche a soggetti denunciati o condannati fino a 5 anni precedenti, e anche senza una sentenza definitiva.

Respinti gli emendamenti delle opposizioni che volevano limitare la misura ai soli condannati in via definitiva. "Sul daspo la maggioranza svela il suo garantismo di comodo e selettivo", ha denunciato la pentastellata Valentina D'Orso, deputata M5S in commissione Giustizia. "Con la norma che propongono un cittadino comune colpito da una qualsiasi denuncia, magari anche da parte di un vicino di casa che ce l'ha in antipatia, può subire una limitazione al diritto costituzionalmente garantito della libertà di circolazione".

Viene poi elevato a delitto il blocco stradale, che ad oggi costituisce solo un illecito amministrativo. "Non appare un caso che tale proposta venga introdotta nell’attuale momento storico caratterizzato da forme similari di protesta da parte dei cosiddetti eco-attivisti, che appaiono a prima lettura come gli specifici destinatari della proposta legislativa, che ha dunque una evidente finalità repressiva e criminalizzante del dissenso politico", denuncia Antigone nel suo rapporto.

Cannabis light e castrazione chimica

Accantonati gli emendamenti della Lega su castrazione chimica, sui riti islamici celebrati solo in italiano o sull'albo degli imam. Le proposte del Carroccio non hanno infatti passato il vaglio di ammissibilità delle commissioni. Resta invece da discutere l'emendamento presentato dal leghista Igor Iezzi, sulla cosiddetta "norma No Ponte", che aumenta le pene fino a prevedere il carcere da 4 a 20 anni anche a chi, con immagini o atti simbolici, possa minacciare il blocco di opere infrastrutturali. Di "vera emergenza democratica", parla Avs promettendo dura opposizione in Parlamento.

Ancora sul piatto poi l'emendamento che, modificando la legge del 2016, parifica la cannabis light a quella non light, vietando quindi la coltivazione e il commercio di infiorescenze anche di cannabis con thc inferiore allo 0.2 per cento. Una possibilità che avrebbe gravissime ricadute su tute le imprese del settore che in questi anni hanno investito, e che ora promettono battaglia.