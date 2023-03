Cannavacciuolo offeso allo stadio davanti al figlio: "Ciccione e cuoco di m..."

Brutto episodio durante Torino-Napoli, partita di serie A giocata domenica 19 marzo allo stadio Olimpico Grande Torino (e vinta nettamente dagli uomini di mister Spalletti: 0-4). Mentre era sugli spalti con il figlio, lo chef Antonino Cannavacciuolo, grande tifoso azzurro, è stato preso di mira da alcuni tifosi granata con beceri cori.

"Cuoco di me..a" e "Ciccione di m..a" sono state alcune delle frasi ingiuriose rivolte allo chef stellato di Vico Equense (Napoli), che ha reagito indicando quei "tifosi", come si vede in un video che sta girando sui social (Tik Tok in particolare) in queste ore.