Il "musicista preferito di Putin" partecipa alla festa di Dolce e Gabbana in Puglia

Scandalo sui social per Dolce e Gabbana. Il cantante putinista Philip Kirkorov, strenuo sostenitore della guerra in Ucraina, ha partecipato ad una festa organizzata dai due stilisti siciliani. La sua presenza all'evento sta suscitando indignazione a Kiev, ma non solo. Gli stilisti Stefano Gabbana e Domenico Dolce hanno organizzato in Puglia un evento in occasione dell'uscita della nuova linea di gioielli Alta Gioielleria. Dalle foto che circolano sui social tra gli invitati è stato individuato Philip Kirkorov, cantante che appoggia Putin e loda gli occupanti russi che uccidono persone innocenti. Il cantante stesso si è vantato nelle sue storie su Instagram di come lo stilista Domenico Dolce gli abbia stretto la mano.

Chi è Kirkorov

Philip Kirkorov è un cantante, compositore e produttore discografico russo di origine bulgara. In patria viene considerato lo Zar del pop ed è famoso anche per il suo stile stravagante. Viene descritto come "il cantante preferito di Putin" e si è sempre espresso per lodare l'impegno militare del suo Paese in Ucraina. Piccola curiosità, nel 2011 Kirkorov ha condotto con l'attuale presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj "Fattore A", la versione russa di X Factor.

Era anche ai Grammy

Non si tratta della prima partecipazione ad eventi occidentali reputata "scandalosa". Come riportato dal settimanale statunitense Newsweek, la pop star russa ha partecipato nel febbraio 2023 ai Grammy di Los Angeles, nonostante avesse ricevuto sanzioni dall'Ucraina dopo aver espresso il suo sostegno agli sforzi bellici di Mosca. Kirkorov in quell'occasione aveva condiviso i video di se stesso all'interno dell'evento alla Crypto.com Arena., dove sul palco erano presenti star del calibro di Beyoncé, Adele e Sam Smith. Diverse persone sui social media si erano chieste come fosse riuscito un amico di Putin a partecipare alla cerimonia di premiazione di un evento di tale portata dello star system statunitense. All'epoca il politico ucraino Anton Gerashchenko aveva invitato il governo americano ad intervenire.

Polemiche social

Anche nel caso dell'evento di Dolce & Gabbana, gli utenti stanno esprimendo indignazione nei commenti, chiedendo al pubblico di boicottare i prodotti di abbigliamento dei due stilisti. "Tu o il tuo team potreste spiegare come Philip Kirkorov, persona sanzionata in Ucraina e schietto sostenitore dell'invasione russa dell'Ucraina, è stato invitato al vostro evento? Come ti stringe la mano? Tu e il tuo marchio non avete principi o responsabilità morali?", si legge in un commento pubblicato su Internet.

Finora Dolce & Gabbana non hanno rilasciato commenti. Già in precedenza il marchio era stato "rimproverato" a causa di Philip Kirkorov, dato che la loro casa di moda aveva continuato a collaborare con il cantante, nonostante il suo sostegno alla guerra. In seguito Kirkorov si era vantato con i propagandisti russi di aver reciso tutti i legami con Dolce & Gabbana, perché indignato per il fatto che si sarebbero "comportati male nel loro Paese". Questa sua partecipazione ad una festa organizzata dai due stilisti lascia supporre che i rapporti siano invece ancora ben saldi.