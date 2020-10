Il misterioso boato avvertito a Capena

Un boato è stato avvertito ieri sera a Capena e in tutto il quadrante nord-est di Roma, oltre ad essere stato rilevato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che hanno segnalato un fenomeno sismico di magnitudo 1.7 avvenuto praticamente alla stessa ora, con epicentro nella cittadina e profondità di otto chilometri.

Un secondo boato ma di minore entità è stato avvertito non molto lontano dal luogo in cui era stato avvertito il primo. Non si hanno ancora notizie su cosa sia accaduto ma non si sono registrati danni a persone o cose né richieste di aiuto ai servizi di emergenza.

Capena, lieve scossa di terremoto all'ora di cena: 1.7 di magnitudo https://t.co/uYA5tkOF1i pic.twitter.com/umvMbkYUZL

October 4, 2020

Sul posto della prima esplosione si è immediatamente recata una task force composta da Protezione civile, Vigili del fuoco e Carabinieri, in compagnia del sindaco di Capena, Roberto Barbetti. Dalle prime ricognizioni effettuate sul territorio, pero', non sarebbe stata accertata nessuna esplosione, superficiale o sotterranea. "Al momento non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione, chiamata o richiesta di aiuto - dice il sindaco - stiamo verificando le nostre zone di campagna e tutto intorno all'area della segnalazione, per cercare di capire che cosa abbia provocato quel boato. Perche' se da una parte e' strano che un terremoto si palesi solo con un boato di quel tipo, è altrettanto strano che un'esplosione sotterranea possa aver attivato i sismografi". Le indagini sono ancora in corso.