Il capo le tossisce in faccia durante la pandemia: ottiene 31mila euro di risarcimento

Una ex dipendente di una concessionaria di auto, la Cawdor Cars, ha ottenuto 26.438 sterline di risarcimento - oltre 31mila euro - dopo che il suo datore di lavoro le avrebbe deliberatamente tossito in faccia nei giorni bui della pandemia di Covid. I fatti, avvenuti nel Regno Unito, risalgono al mese di marzo 2020. Preoccupata per la sua salute, la donna avrebbe chiesto ai suoi colleghi di mantenere una distanza di sicurezza, come peraltro raccomandato in quei giorni dai virologi e dalle autorità, perché soffriva di artrite psoriasica e di una malattia autoimmune.

Secondo il giudice del lavoro Tobias Vincent Ryan, il suo capo, un facoltoso imprenditore di 62 anni, anziché accogliere la sua richiesta avrebbe invece tossito "deliberatamente e rumorosamente nella sua direzione" arrivando perfino a dirle che stava diventando "ridicola". Un "comportamento volgare", annota il giudice, che avrebbe avuto il proposito di "ridicolizzare e intimidire" la dipendente. "Lui era a conoscenza delle mie condizioni di salute" aveva raccontato la donna, "sapeva che non avevo alcuna protezione immunitaria e mi ha deliberatamente tossito in faccia. Tremavo. Non sono una persona sciocca e fragile, ho dovuto sopportare molto nella mia vita, ma questa cosa mi ha davvero colpita".

Dopo i fatti la dipendente si era lamentata "con veemenza" per quell'episodio, dimettendosi tre mesi dopo. Per il tribunale l'atteggiamento del suo capo sarebbe stato "un fattore importante e significativo nella sua decisione" di lasciare il lavoro. Ora la donna dovrà essere risarcita. Il giudice ha stabilito che l'azienda dovrà pagare 18mila sterline per "danni morali", mentre altre 3.841 sterline saranno versate dal datore di lavoro oltre a 4.596 sterline di interessi. In tutto, calcolatrice alla mano, la lavoratrice riceverà poco meno di 31.500 euro.