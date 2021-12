Capodanno: tutti i concerti e le feste in piazza che stanno "saltando"

L'aumento dei contagi, il timore per la variante Omicron, gli occhi puntati sugli ospedali dove i ricoveri sono in lieve ma costante aumento. Chi sperava in feste natalizie all'insegna della normalità quasi totale, è rimasto deluso. Mentre la proroga dello stato di emergenza è cosa (quasi) fatta, e varie regioni si apprestano a passare in zona gialla (mascherine obbligatorie ovunque), mercatini e concerti di Natale e Capodanno rischiano di saltare un po' dappertutto. Alcune cancellazioni sono già ufficiali, altre sono nell'aria.

Capitolo mercatini: nella capitale il tradizionale mercatino di piazza Navona non c'è e non ci sarà nemmeno nel 2021, proprio come nel 2020. Si sa da fine novembre. Niente bancarelle nemmeno a Ortisei in Trentino, Selva di Val Gardena e Bienno in Valcamonica. La decisione ha lasciato scontenti diversi commercianti, ma è comprensibile la volontà di mettere la tutela della salute pubblica innanzi a tutto

E a Capodanno in piazza nelle grandi città ci sarà festa? Sono confermsti eventi di portata limitata, non le tradizionali "festone" in piazza con migliaia di persone. A Roma "si attendono gli ultimi dati epidemiologici per decidere" ha fatto sapere il sindaco Roberto Gualtieri. Rinunciare alle feste in piazza a Capodanno è "sicuramente un elemento di prudenza opportuno", secondo il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Restando in Liguria salta il concerto in piazza anche a Rapallo e a Sestri Levante. Si tira indietro anche Mantova, dove il sindaco Mattia Palazzi spiega: "Abbiamo scelto di rinunciare al concertone, adesso la priorità è tenere sotto controllo la situazione pandemica, evitando eventi che creerebbero grandi assembramenti, e vaccinarsi tutti". Era stato annunciato il concerto di Mannarino: cancellato.

Nel Veneto che va verso la zona gialla entro fine mese, salta a Treviso il "Capodanno diffuso" per le strade. Niente fuochi e befane a Padova e Venezia. Resta in attesa anche Francesco Rucco, primo cittadino di Vicenza, dove è certo che nel caso in cui il Veneto passasse in zona gialla di feste in piazza non se ne parla. In Friuli-Venezia Giulia niente feste in piazza a Trieste, a Lignano, a Cervignano, a Palmanova e a Cividale. In Emilia-Romagna non ci saranno eventi in piazza l'ultimo dell'anno a Reggio Emilia, Ravenna, Parma. In Sardegna, a Olbia si era vociferato di un possibile concertone con Max Pezzali, Sangiovanni o i Negramaro: nulla di fatto. Ad Alghero, dove il Cap d'Any tradizionale attrae molti turisti, sono in programma eventi per tutta l'ultima settimana dell'anno, con concertone finale di Giusy Ferreri: nelle prossime settimane si prenderà una decisione.

Niente conto alla rovescia, naso all’insù, ma quali fuochi d’artificio. Pochissimi concerti o dj set in piazza a celebrare l’arrivo del 2022. Eccezioni ci saranno, sicuramente tra le altre Bari e Terni: qui il concertone si farà a meno di novità, perché le telecamere di Canale 5 e Rai Uno seguiranno in diretta il countdown. Ma saranno festeggiamenti in tono minore rispetto al passato.

Sull'organizzazione dei concerti di Capodanno in piazza, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, ha detto la scorsa settimana che "a oggi ogni sindaco fa le sue valutazioni, non so se ci saranno delle indicazioni nazionali, ma credo che si fa un concerto è opportuno limitare l'assembramento attraverso alcune regole come il controllo, il contingentamento, la possibilità di stare seduti. Ovviamente cambia lo scenario. Fare all'aperto un concerto come si fa in un teatro al chiuso migliora le condizioni del contrasto al virus".