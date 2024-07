Controlli a tappeto sulle aziende agricole di tutta Italia: più del 60 per cento sono irregolari

Emergono tassi di irregolarità agghiaccianti dai nuovi controlli avviati nel settore agricolo di tutta Italia dopo la tragedia di Satnam Singh. Nella stessa provincia di Latina dove il giovane bracciante indiano è stato lasciato morire dissanguato sono stati sequestrate due roulotte e una stanza che servivano per ospitare i nuovi schiavi del nostro tempo: 9 posti letto con materassi sul pavimento, nessuna finestra, muffe e incrostazioni sulle pareti.

Più di 200 aziende agricole su 310 sono irregolari

In totale, sono 171 le persone denunciate per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra loro 157 sono esponsabili aziendali e per 10 il reato contestato è quello di caporalato. Delle 310 aziende agricole finite nel mirino del Comando carabinieri per la tutela del Lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro, ben 206 (oltre il 66 per cento) sono risultate irregolari.

786 posizione lavorative su oltre 2mila lavoratori controllati sono risultate ricoperte da cittadini extracomunitari, dei quali quasi il 40 per cento impiegati irregolarmente, 96 completamente ''in nero'' e 22 senza permesso di soggiorno.

Meloni: "Raddoppieremo ispezioni"

I nuovi controlli sono stati esposti dalla ministra del Lavoro Marina Calderone durante la cerimonia per le vittime sul lavoro tenutasi alla Camera: "Mercoledì c'è stata la più grande operazione di vigilanza mai effettuata in un sola giornata: 310 aziende agricole sono state ispezionate", nelle quali sono state riscontrate "irregolarità per oltre il 66 per cento". Sul punto la premier Giorgia Meloni è intervenuta con un messaggio per sottolineare l'impegno del governo: "In questi mesi abbiamo disposto l'assunzione di 1600 ispettori del lavoro in più con l'obiettivo di raddoppiare il numero delle ispezioni durante il 2024. Abbiamo introdotto la cosiddetta 'patente a crediti' per le imprese e i lavoratori autonomi e la lista di conformità per le imprese, che dimostrano comportamenti corretti e rispettosi delle regole".