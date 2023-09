Capretta uccisa a calci alla festa di compleanno: 12 giovani denunciati, 5 sono minorenni

Dodici ragazzi, di cui 5 minorenni, sono stati denunciati per il reato di 'istigazione all'uccisione di animale' dai carabinieri della compagnia di Anagni per aver incitato due diciassettenni a colpire ripetutamente, fino a provocarne la morte, una capretta che si trovava all'interno di un agriturismo ciociaro.

Come evidenziato da un video postato sui social, il gruppo di giovani stava partecipando a una festa di compleanno per i 18 anni di un'amica quando per un macabro divertimento hanno preso di mira il povero animale e lo hanno ucciso a calci.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per oggi pomeriggio alle 16 è stata indetta una manifestazione da parte di alcune animaliste in Piazza Cavour ad Anagni. "Abbiamo scelto la città dove vivono i ragazzi - spiegano - perché abbiamo il dovere, tutti, di urlare la nostra indignazione contro questi criminali. Chi sevizia un animale indifeso è soltanto un criminale e tutti devono saperlo". Il codice penale definisce in maniera chiara il reato di "uccisione di animali" che è previsto dall’articolo 544 bis e prevede la reclusione da quattro mesi a due anni per chi causa "per crudeltà e senza necessità" la morte di un animale.