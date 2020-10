Carabinieri sul tetto per salvare una donna che voleva buttarsi: “Abbracciamo il suo dolore”

Una donna stava per gettarsi nel vuoto dal tetto di un’abitazione ma i carabinieri intervenuti sul posto l’hanno convinta a fermarsi. Anche questo fa parte del lavoro del militari dell’Arma, come raccontato in un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale accompagnato da un’immagine che vale più di mille parole. Nella foto si vedono due giovani carabinieri su un tetto, uno di loro stringe a sé la donna che aveva appena tentato di suicidarsi.

“Contrastiamo il crimine, vigiliamo sulla sicurezza dei cittadini, ma soprattutto rispondiamo alla vostra richiesta di aiuto: siamo Carabinieri”, è il commento che accompagna la foto “Ieri eravamo anche seduti su un tetto accanto a qualcuno in difficoltà per abbracciare il suo dolore, garantire la nostra presenza e donare la speranza in uno sguardo”.

"Siamo Carabinieri"

Il post in poche ore ha ottenuto più di mille condivisioni, raccogliendo i commenti di tanti ammiratori delle forze dell’ordine. “Anche a me ieri serviva aiuto. L’ho chiesto ed è arrivato. Il carabinieri intervenuto mi ha risposto esattamente così: siamo Carabinieri”, scrive un’utente. “Questa fotografia è di una tenerezza e di una tragicità infinta. Grazie di cuore per esserci sempre”, scrive un’altra.