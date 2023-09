Caro carburanti: arriva lo sconto per i possessori di social card

Ci sono buone notizie per i possessori di social card, Il sussidio una tantum pensato dal governo per le famiglie in difficoltà. Le maggiori reti di distribuzione petrolifera avrebbero deciso di fare uno sconto per questo tipo di cittadini per ovviare al caro-benzina. Lo conferma il ministro per le imprese e il Made In Italy Adolfo Urso.

"Le principali reti di distribuzione, a cominciare dall'Eni, hanno deciso di fare un ulteriore sconto ai possessori di social card 'Dedicata a te' che si riforniscono di carburanti dalla rete" ha dichiarato.

Una collaborazione, quella con i grandi gruppi petroliferi meditata, secondo il ministro: "Abbiamo chiesto alle compagnie petrolifere di fare la loro parte come hanno fatto le organizzazioni che rappresentano la grande distribuzione organizzata per quanto riguarda i possessori di social card - ha spiegato Urso - Lo Stato finanzia la social card con altri 100 milioni di euro destinate principalmente al carburante e io credo che lo stesso possono fare le compagnie per quanto riguarda le loro reti. Abbiamo avuto già i primi riscontri positivi".

Il ministro ha poi precisato che si tratta comunque di un impegno volontario e che ogni compagnia definirà cosa ha messo in cantiere in maniera del tutto autonoma. Non resta che aspettare quindi che, dopo le parole, seguano anche i fatti.

