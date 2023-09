Chi non manda i figli a scuola rischia il carcere e l'addio ai sussidi

Chi non manda i figli a scuola potrà finire in carcere. Lo prevede il cosiddetto "decreto Caivano" varato dal Consiglio dei ministri del 7 settembre e che contiene una serie di misure contro la criminalità giovanile. I genitori inadempienti rischiano anche di perdere la potestà genitoriale.

"Non sapevo - ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo la riunione - che in Italia nel caso di violazione dell'obbligo scolastico era previsto che si pagassero 30 euro. Non al giorno - ha sottolineato - ma proprio 30 euro. Adesso non mandare i figli a scuola diventa delitto punibile col carcere e con la valutazione del giudice minorile se revocare la potestà genitoriale".

Cosa cambia col "decreto Caivano"? Se il minore non è mai stato iscritto a scuola nonostante l'ammonimento (la cosiddetta dispersione assoluta), si introduce la pena fino a due anni di reclusione. Nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, totalizza un numero di assenze tale da eludere l'obbligo scolastico), la pena prevista è fino a un anno di reclusione. Inoltre, chi viola l'obbligo perde il diritto di percepire l'assegno di inclusione.

"Viene rafforzata la sanzione nei confronti dei genitori che abbandonano i figli e non li fanno andare a scuola. Prima questo reato di dispersione assoluta era punito con una sanzione platonica, noi l'abbiamo elevato al rango di delitto, con una pena detentiva. Crediamo che così venga direttamente aiutato il minore", ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Siamo intervenuti nei confronti dei genitori e di chi esercita la potestà, perché la fonte della delinquenza risiede molto spesso nella scarsità di senso civico delle famiglie".

