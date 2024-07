Suicidi e sovraffollamento: il disastro delle carceri italiane

Cinquanta suicidi in meno di 7 mesi. Tante sono le persone che si sono tolte la vita dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane. A fornire il drammatico bilancio, aggiornato al 5 luglio, è stato il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Si conferma un trend già emerso nei mesi scorsi: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 2022 sono 16 in più gli episodi. Si tratta di 48 uomini e 2 donne, 27 sono italiani e 23 stranieri, provenienti da 14 diversi Paesi.



Delle persone che si sono tolte la vita 19 (il 38%) erano in attesa di giudizio. L'età media è di circa 39 anni e il 52% ha deciso di farla finita nei primi sei mesi di detenzione, tre persone addirittura dopo soli cinque giorni.

I numeri diffusi dal garante danno la misura di un disagio profondo. Resta poi sullo sfondo un problema mai superato: il sovraffollamento. Secondo i dati del ministero della Giustizia, al 30 giugno 2024, nelle carceri italiane c'erano 61.480 detenuti ma la capienza totale è di 51.234.

"Se oggi il l'emergenza è il sovraffollamento nelle carceri non trovo nessun tipo di risposta nel decreto - afferma il presidente dell'Associazione magistrati, Giuseppe Santalucia riferendosi al provvedimento recentemente approvato dal Consiglio dei ministri -. Ce ne potevano essere tante, non c'è nessun tipo di strumento che consenta uno sfoltimento del numero dei detenuti". Per il sindacato delle toghe in questo modo "il carcere diventa criminogeno: deve privare soltanto della libertà non degli altri diritti. Deve essere il luogo della rieducazione e risocializzazione, non il luogo della sofferenza"