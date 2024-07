Ammassati in 4 nelle celle con 43 gradi: "Anche disabili gravi e malati psichiatrici, è disumano"

"Oggi il termometro che ho portato in carcere a Uta segnava 43 gradi. I detenuti erano stipati in celle da 6 metri quadri per 2, per un totale di 4 detenuti per cella. A causa del sovraffollamento si è aggiunta in quasi tutte le sezioni la quarta branda". La drammatica situazione denunciata nel carcere di Cagliari dalla Garante regionale per i diritti dei detenuti Irene Testa indigna, ma non rappresenta un caso isolato nel contesto di quotidiana emergenze nelle carceri.

"Malati psichiatrici, tossici e disabili gravi sono allocati in celle non a norma senza personale per l'assistenza. Far vivere la comunità penitenziaria in queste condizioni, senza sistemi di aria condizionata, senza ventilatori, con disabili gravi in celle non a norma è scandaloso. Si punisce la malattia e si rinchiude il disagio. Siamo davanti a una emergenza umanitaria che è a un punto di non ritorno".

Almeno 57 suicidi dall'inizio dell'anno, violenze, aggressioni al personale di polizia penitenziaria, proteste collettive e pesanti disordini. Per Irene Testa "è in corso un processo di disumanizzazione e degrado, di privazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Il ministro Nordio venga a visitare le nostre carceri, per deliberare occorre conoscere e conoscere bene i problemi di chi ogni giorno vive in questo inferno".

"Nuove carceri e detenzione degli stranieri nei Pesi d'origine": la ricetta di Nordio

E dopo le polemiche per il decreto "carcere sicuro" giudicato insufficiente per arginare l'emergenza, il ministro della Giustizia Carlo Nordio torna ad intervenire sulle carceri annunciando l'istituzione di un commissario straordinario che possa "acceleri le procedure e renda più spedita la realizzazione" di un nuovo piano di edilizia carceraria. Più istituti penitenziari, dunque: "C'è la possibilità di costruire nuove carceri", ha fatto sapere il ministro, ricordando che "la burocrazia in questi casi, nel passato e nel presente, è la maggior nemica della rapidità".

Si tratterebbe comunque di "un piano a medio, se non a lungo termine", mentre nell'immediato, secondo Nordio, per intervenire sul sovraffollamento bisognerebbe puntare sulla "limitazione della carcerazione preventiva" e "lavorare per la detenzione degli stranieri nei luoghi di origine". "Detenuti e reati non sono tutti uguali, bisogna intervenire con la detenzione alternativa che, senza affievolire il concetto di certezza della pena, senza una liberazione lineare e ingiustificata che sarebbero un indebolimento della sovranità e autorevolezza dello Stato, venga però incontro ai detenuti in stato di particolare disagio", ha aggiunto il guardasigilli.

Critico il sindacato di polizia penitenziaria Uilpa: "L'istituzione del commissario straordinario all’edilizia penitenziaria è un déjà vu, un film già visto sin dal 2009, quando non ha evitato all’Italia la condanna della Cedu, intervenuta nel 2013 con la famosa sentenza Torreggiani, per trattamento inumano e degradante derivante dal sovraffollamento delle carceri". "Poche idee e molto confuse - scrive il sindacato - ma quel che è peggio è che non si intravede una via d’uscita concreta. Ai commissari straordinari noi preferiremmo un Ministro ordinario, che trovasse e adottasse soluzioni tangibili e immediate. Nostro malgrado, temiamo che il medio periodo sia davvero oltre il tempo massimo e che di straordinario possa restare solo il disastro", conclude il segretario generale De Fazio.