Carceri sovraffollate e che cadono a pezzi: 166 milioni per i lavori in 20 istituti

In arrivo i fondi per l'ammodernamento delle carceri. Si tratta di 166 milioni del ministero delle Infrastrutture. Il via libera è arrivato dal Comitato interministeriale sull'edilizia carceraria. Le risorse serviranno per finanziare interventi riguardanti la sicurezza degli istituti, il miglioramento delle condizioni di vivibilità e l'adeguamento funzionale dei penitenziari. "Le attività saranno affidate ai Provveditorati Interregionali, che avranno il ruolo di soggetti attuatori", si legge in una nota del ministero.

"Il Governo Meloni sblocca interventi fermi da anni come la costruzione del nuovo carcere di Forlì, San Vito al Tagliamento e l'ampliamento di Brescia Verziano. Si tratta di interventi essenziali per aumentare la capacità ricettiva del sistema penitenziario italiano", dice Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia.

Di seguito chi riceverà i finanziamenti e quanto potrà spendere.

Milano San Vittore - Padiglioni II e IV 6.000.000,00;

Milano Bollate 8.056.750,00;

Brescia-Verziano 38.800.000,00;

Carcere di Forlì 27.804.617,70;

IPM Triveneto ex casa circondariale di Rovigo 3.500.000,00;

San Vito al Tagliamento 41.020.084,45;

IPM Quartucciu 1.573.363,18;

Carcere di Bari - ristrutturazione 4.000.000,00;

IPM Lecce 1.500.000,00 Potenza - 2 stralcio (padiglioni: penale e osservazione) 260.000,00;

Poggioreale 13.949.052,45;

Carcere di Enna 1.500.000,00;

Reggio Calabria Arghillà 11.249.169,28;

Pisa - Adeguamento 450.000,00;

Prato - Adeguamento 951.152,09;

Prato - Adeguamento 500.000,00;

Firenze Sollicciano - Realizzazione nuovo edificio 497.757,87;

Porto Azzurro - Adeguamento 955.060,60;

Gorgona - Realizzazione impianti 1.200.000,00;

Volterra - Realizzazione sala polivalente 1.328.518,01;

Spoleto (PG) - Casa di Reclusione 959.477,59.

Carceri sovraffollate

Secondo i dati disponibili sul sito del ministero della Giustizia (aggiornati al 31 ottobre 2023)

in totale negli istituti penitenziari italiani ci sono 59.715 persone (compresi nel totale ci sono 1.203 detenuti in regime di semilibertà), a fronte di una capienza prevista di 51.275.

"Il sovraffollamento carcerario - sottolinea Delmastro - si affronta con l'edilizia penitenziaria e non con i soliti provvedimenti svuota carceri a cui ci hanno abituato i Governi passati che erodono la certezza della pena, aumentano l'insicurezza sociale e non affrontano strutturalmente il tema del sovraffollamento. Investire in sicurezza era un impegno assunto con gli italiani che oggi onoriamo".

