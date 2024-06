Si uccide in carcere a 31 anni, è il suicidio numero 39 da inizio anno: l'emergenza è drammatica

Ancora suicidi in carcere. Un detenuto di 31 anni di origini pachistane, in attesa di giudizio per rapina e lesioni, si è impiccato ieri sera a Regina Coeli, Roma. A comunicarlo è la Uilpa Polizia Penitenziaria che ricorda come sia il 39esimo suicidio di un detenuto dall'inizio dell'anno, una "spirale di morte senza precedenti che investe il carcere nel sostanziale disinteresse della politica prevalente".

Regina Coeli, regno del sovraffollamento: 628 posti e 1.140 detenuti presenti

"Del resto il carcere capitolino di Regina Coeli, con circa 1.140 detenuti presenti a fronte di una capienza di 628 posti regolamentari e con poco più di 300 appartenenti al corpo di polizia penitenziaria in servizio, quando ne servirebbero almeno il doppio, è l'emblema della disfunzionalità e della crisi del sistema carcerario italiano che, palesemente, invalida il percorso prioritario della giustizia penale- rileva il segretario del sindacato Gennarino De Fazio - Di tutto questo però la politica, almeno quella prevalente e della maggioranza di governo, al di là di qualche dichiarazione di facciata, non sembra interessarsi compiutamente, così il tema penitenziario non trova spazio neppure nella campagna elettorale, salvo che dietro le sbarre non finisca proprio un politico o il 'forti' di turno".

Secondo la Uilpa "sovraffollamento detentivo ormai giunto al 130%, penuria di organici della Polizia penitenziaria a cui mancano almeno 18mila unità e l'enorme problema dell'assistenza sanitaria e psichiatrica costituiscono un mix esplosivo. Perché, non va sottaciuto che, mentre nel Paese si dibatte, giustamente, delle vergognose liste d'attesa nella sanità, nelle carceri la situazione è ben peggiore".

Il sindacato non può fare altro, oggi, che rinnovare per l'ennesima volta la sua richiesta: "Se non si vuole rischiare di sfondare ogni record nella conta dei morti in carcere, di carcere e per carcere, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il governo Meloni prendano atto dell'emergenza senza precedenti e varino un decreto-legge per consentire il deflazionamento della densità detentiva, assunzioni straordinarie e accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria rafforzandone la formazione e il potenziamento della sanità inframuraria. Parallelamente, lo stesso governo e il parlamento avviino riforme strutturali e riorganizzative. Non c'è più tempo".

Non c'è più tempo

Sale dunque a 39 il numero complessivo di suicidi in carcere da gennaio, a cui vanno aggiunti quattro agenti: è la peggiore emergenza di tutti i tempi per il nostro sistema penitenziario e se ne parla molto poco. Serve più assistenza psichiatrica, serve (subito) un decreto-legge per consentire di affrontare il sovraffollamento, con pene alternative come i domiciliari, i lavori socialmente utili o il braccialetto elettronico per chi non rappresenta un pericolo per la società o per chi sta scontando gli ultimi mesi di condanna dietro le sbarre. "Uno Stato che non garantisce la vita delle persone che ha in custodia e quella dei suoi servitori non si può considerare uno Stato civile", dicono i sindacati degli agenti.

Nel 2023, i suicidi nelle carceri italiane sono stati 67. I tentati suicidi ben 156. I numeri del 2024 rischiano di essere drammaticamente superiori. "Occorre intervenire sull'organizzazione delle carceri, sul numero di psicologi, psichiatri ed educatori, figure di ascolto e di mediazione, ma anche sul numero dei progetti di inclusione sociale, di lavoro", ha spiegato a più riprese Samuele Ciambriello, portavoce nazionale della Conferenza dei garanti locali dei detenuti. "Occorre intervenire sulla concezione educativa che non c'è dentro il carcere. Il carcere non è un male necessario. Occorre intervenire anche sulla coscienza civica rispetto a chi considera il carcere una risposta semplice a bisogni complessi, in primis la sicurezza". Intanto, la conta dei morti dietro le sbarre continua.