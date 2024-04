Emergenza suicidi in carcere: uno ogni 3 giorni, il piano del Governo

Ventinove suicidi in poco più di tre mesi, una media di uno ogni tre giorni. È il drammatico resoconto di ciò che avviene nelle carceri italiane, dove dall'inizio dell'anno a oggi 29 detenuti si sono tolti la vita (Nel 2023 sono stati 69). Se uniamo questi numeri a quello delle rivolte e delle aggressioni, a quello dei suicidi degli agenti penitenziari abbiamo il quadro di un problema che difficilmente può essere solo della singola persona. Il ministro della Giustizia ha dato il via libera allo stanziamento di fondi per potenziare i servizi psicologici, ma appare chiaro che siamo innanzi a un malessere "di sistema" che tocca più aspetti. Ci sono come ovvio motivazioni personali alla radice di ogni gesto estremo, ma altri accomunano la gran parte dei detenuti. La condizione delle carceri è problematica sotto più aspetti. A iniziare dal sovraffollamento.

Morire in carceri sovraffollate

Secondo i dati pubblicati sul sito del ministero della Giustizia i 189 istituti penitenziari italiani hanno 51.178 posti regolamentari, ma sono presenti 61.049 persone, in forte crescita soprattutto nell'ultimo anno.

"Considerando i posti effettivamente disponibili - sottolinea la segretaria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi - sono 14mila quelle in eccesso con un tasso di sovraffollamento medio del 119%, che arriva al 153% nelle carceri della Puglia, al 142% in Lombardia, al 134% in Veneto, e che supera il 150% in ben 41 istituti. Tassi tra i più alti in Europa, ancora più drammatici in molte strutture, come a Brescia dove la popolazione detenuta è di più del doppio dei posti (213%), Taranto (185%), Roma Regina Coeli (182%)".

Per Barbaresi, contro il sovraffollamento "servono misure alternative al carcere per chi deve scontare pene brevi; sanzioni sostitutive, misure di comunità e depenalizzazione dei reati minori e un minor ricorso alla carcerazione preventiva. Il 10,3% dei 45mila detenuti con almeno una condanna definitiva ha davanti a sé meno di due anni di reclusione e in 16mila sono in carcere senza condanna definitiva, numero che fa guadagnare all'Italia la maglia nera tra i Paesi europei".

Il sovraffollamento non è l'unico aspetto che rende la situazione critica. La Cgil denuncia "spazi fatiscenti, condizioni detentive degradanti e disumane, carceri vetuste con celle spesso non riscaldate o senza acqua calda né doccia, con bagni a vista, spazi individuali inferiori ai 3 metri quadrati, molti reparti con detenuti chiusi nelle proprie camere di pernottamento anche durante il giorno. Sin dal suo insediamento - sostiene Barbaresi - il Governo Meloni ha intrapreso la strada dell'aumento delle fattispecie di reato e dell'inasprimento delle pene: un paradigma repressivo e regressivo, che ci riporta all'idea arcaica di pene come vendette. Occorre intervenire rapidamente per perseguire concretamente la finalità rieducativa e di recupero che la pena deve avere, nel rispetto della dignità umana e dei valori costituzionali".

Nordio: "Raddoppiamo i fondi per prevenire i suicidi in carcere"

Il ministro della Giustizia. Carlo Nordio, ha reso noto di avere firmato un decreto che prevede l'assegnazione di 5 milioni di euro per il 2024 all'Amministrazione penitenziaria "per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all'amministrazione". Lo scopo è proprio quello di "prevenire e contrastare il drammatico fenomeno dei suicidi nell'ambito della popolazione detenuta". "Più che raddoppiato - prosegue - lo stanziamento annuale di bilancio destinato alle finalità di prevenzione del fenomeno suicidario e di riduzione del disagio dei ristretti, a conferma dell'impegno da parte del governo nella pronta adozione di misure necessarie per migliorare le condizioni detentive negli istituti penitenziari, anche in vista di un intervento più strutturato e duraturo nel tempo da proporre come priorità nella prossima legge di bilancio".

Nei giorni scorsi il ministero era già intervenuto sul tema chiedendo ai provveditorati "di verificare se nei distretti di competenza siano stati stipulati i piani regionali di prevenzione, anche al fine di sollecitarne la pronta approvazione attraverso le interlocuzioni con le rispettive autorità sanitarie. Ha poi ricordato che nell'ottobre del 2022 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale degli psicologi e il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, "per definire un diverso e più strutturato coinvolgimento degli esperti".

Mosse giudicate però non abbastanza incisive dai sindacati. Per Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria, "ormai si va incontro a una pena di morte di fatto, si inserisce in un quadro di crisi inarrestabile se non con interventi immediati e d'impatto che prendano atto dell'emergenza forse davvero senza precedenti, quanto meno a guardare il numero record di coloro che si tolgono la vita". La richiesta all'Esecutivo è di varare un decreto carceri "con misure tangibili".

Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato polizia penitenziaria, parla senza mezzi termini di uno "Stato incapace di tutelare la vita delle persone che ha in custodia e dei suoi dipendenti. È da troppo tempo che chiediamo all'Amministrazione penitenziaria, al ministero, al Parlamento di intervenire e invece l'unica risposta che registriamo è fatta di comunicati formali, senza darci ascolto".