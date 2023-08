Il caregiver non può essere il padre: con la compagna e il figlio appena nato solo per un'ora

La gioia, immensa, di essere diventato padre; il rammarico, profondo, di non poter stare accanto alla propria partner nella fase successiva al parto.

Sono stati questi i principali sentimenti di Davide Denina, giornalista piemontese in questi giorni alle prese con le “regole di ingaggio” di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Poco dopo le 17 del giorno di Ferragosto la sua compagna, Chiara, ha dato alla luce Alessandro, nato dopo un parto cesareo. Proprio le origini di lei - è cresciuta a Soleto, comune di 5mila abitanti a venti minuti da Lecce - avevano spinto la coppia a far nascere il primogenito nell’ospedale del capoluogo salentino.

All’ingresso del reparto è affissa una sorta di sintesi, datata 17 luglio, delle principali regole vigenti nell’orario delle visite, che va dalle 18 alle 19. Ma un punto, in particolare, ha colpito il 34enne. L'ospedale precisa infatti che è consentita la presenza di un solo caregiver “donna”. Con il termine inglese si indica una persona che presta assistenza e che si prende cura di qualcuno, non di un semplice visitatore.

Eppure, considerato alla stregua di un visitatore, il neo-papà si è chiesto: “Quali norme dello stato italiano, quali regolamenti ministeriali, quali defunti protocolli anti Covid impediscono a me, in quanto individuo di sesso maschile, di fare da caregiver post partum alla mia partner in un momento sì di immensa gioia, ma anche di grande fragilità fisica ed emotiva per entrambi i genitori?”.

Una problematica che non riguarda solo Lecce, ma che è stata a lungo tema di discussione diffusa nel momento che le restrizioni per l’emergenza da Covid hanno imposto una stretta molto forte negli ospedali. Quei tempi, per fortuna, sono alle spalle ma, in ogni caso, già nel marzo del 2022 tutte le società scientifiche che operano nell’area della natalità e le federazioni professionali sanitarie, raccomandavano, tra le altre cose, quanto segue: […] consentire, una volta eseguite le debite verifiche igienico-sanitarie relative al Covid 19, la presenza del partner (o del caregiver) in ospedale per un tempo adeguato, già definito nel singolo reparto prima dell’inizio della pandemia, considerando tuttavia come modello ideale a cui tendere l’apertura 24 ore su 24, sia durante le varie fasi del parto, sia nel post partum, nei settori di degenza congiunta madre-neonato così come nelle terapia intensive neonatali […]” (qui il documento integrale).

Già nella fase di lenta normalizzazione successiva alle ondate epidemiche, gli addetti ai lavori avevano indicato la strada alle direzioni ospedaliere e ai reparti interessati. Resta da capire, ora, se il regolamento del nosocomio leccese risenta ancora oggi di quell’emergenza o sia stato sempre così restrittivo, ma è probabilmente opportuna una riflessione sull’immediato futuro. Per il momento è chiaro che il caregiver può essere solo donna e ciò per il giovane padre “rappresenta un’arbitraria disparità di trattamento rispetto ad altri ospedali italiani, un’odiosa discriminazione di genere al contrario, una violenza contro gli uomini che rivela una concezione della maternità vecchia di almeno mezzo secolo”.

