Banca Carige diventa Bper e il sito va in tilt: conti inaccessibili

"Ci spiace ma non sappiamo dirle quando il disservizio sarà risolto": così si sentono rispondere gli utenti che in queste ore stanno provando ad accedere ai servizi di home banking di Bper Banca. Tutto per via dell'ingresso nel gruppo emiliano di Banca Carige, principale ente creditizio ligure, con tutta la sua mole di clienti e sportelli. Se qualche disagio era scontato, quello con cui si trovano ad intrefacciarsi gli utenti è un vero e proprio blackout della fruizione dei conti correnti via internet, un disservizio iniziato già nel weekend con la migrazione dei sistemi.

Sotto i nuovi vessilli del colosso modenese sono infatti entrati 800mila correntisti Carige che portano a cinque milioni i clienti entrati nell’orbita del gruppo della banca guidata dal ceo Piero Montani. Se il marchio Carige resta negli sportelli liguri e in quelli della Toscana del Nord, Bper è entrata in possesso dell'intero capitale e da oggi cambierà il codice Iban dei clienti Carige. Qualche disagio in più ci sarà, invece, per chi avrà necessità di prelevare agli sportelli o effettuare versamenti in questi primi giorni. Alfredo Majo, responsabile relazioni esterne Carige, ora Bper, spiega che le code si stanno verificando soprattutto per richieste di informazioni da parte dei clienti, specie le persone più anziane.