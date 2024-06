In Italia è record di nuovi poveri: molti sono lavoratori

"La povertà oggi è ai massimi storici ed è da intendersi come fenomeno strutturale del Paese".È l'appunto più inquietante che emerge dal Report statistico "Povertà 2024" di Caritas italiana diffuso oggi, mercoledì 19 giugno.

E i numeri lasciano spazio a poche interpretazioni. Rispetto al 2023 le persone che si sono rivolte in cerca di supporto, all'associazione diocesana rispetto al 2022, sono cresciute del 5,4%. Rispetto al 2019 i numeri sono drammatici: le richieste di aiuto salgono di oltre il 40%: oggi le persone supportate sono oltre 270.000 assimilabili ad altrettanti nuclei familiari.

La vulnerabilità delle famiglie con figli e dei lavoratori poveri

A chiedere aiuto sono donne (51,5%) e uomini (48,5%). L'età media si attesta a 47,2 anni (era 46 nel 2022). Alta, come di consueto, l'incidenza delle persone con figli: due persone su tre (66,2%) dichiarano di essere genitori. In alcune Regioni l'incidenza dei genitori risulta ancor più elevata, ad esempio nel Lazio (91%), in Calabria (82,2%), Umbria (81,4%), Puglia (80,6%), Basilicata (79%) e Sardegna (75,3%). Se si guarda alle famiglie con minori, queste rappresentano il 55,9% del totale; in valore assoluto si tratta complessivamente di 150.861 nuclei, a cui corrispondono altrettanti o più bambini e ragazzi in stato di grave e severa povertà.

"Nascere e crescere in una famiglia povera - osserva il rapporto Caritas - può essere infatti il preludio di un futuro e di una vita connotata nella sua interezza da stati di deprivazione e povertà, anche in virtù del nesso che esiste tra povertà economica e povertà educativa. Tra gli assistiti Caritas prevalgono le persone con licenza media inferiore che pesano per il 44,3%; se a loro si aggiungono i possessori della sola licenza elementare (16,1%) e la quota di chi risulta senza alcun titolo di studio o analfabeta (6,9%) si comprende come oltre i due terzi dell'utenza siano sbilanciati su livelli di istruzione bassi o molto bassi (67,3%)".

Ma la vera novità è che oggi si può essere poveri lavorando. Il 23% di chi ha chiesto aiuto ha infatti un'occupazione che però non gli permette di sostenersi.

"Tra i lavoratori poveri - si legge nel report - si contano per lo più: persone di cittadinanza straniera (65%); uomini (51,6%) e donne (48,4%); genitori (78%) e coniugati (52,1%); impiegati in professioni non qualificate; domiciliati presso case in affitto (76,6%)".

Il 78,8% di chi ha fatto richiesta di aiuto denuncia situazioni di 'reddito insufficiente' o di 'totale assenza di entrate'. L'ennesima conferma che, il vero fantasma che si aggira per l'Italia di inizio millennio, è sicuramente quello della nuova povertà.