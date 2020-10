Chi è Carlo Acutis

Migliaia di persone sono attese ad Assisi per la beatificazione di Carlo Acutis, il primo beato dei millennials e "Influencer di Dio" come la madre aveva soprannominato il ragazzo milanese che aveva appena quindici anni quando nel 2006 morì all'ospedale di Monza a causa di una leucemia fulminante.

Il processo di beatificazione deciso dopo il miracolo riconosciuto dalla Chiesa: il 12 ottobre del 2013 a Campo Grande in Brasile un bambino sudamericano nato nel 2010 con una malformazione congenita al pancreas, guaribile solo con una complessa operazione, era guarito dopo una preghiera speciale celebrata da un sacerdote in presenza di una reliquia di Carlo, un brandello del suo pigiama.

La beatificazione di Carlo Acutis

Inizierà alle ore 16.30 di sabato 10 ottobre 2020 il rito di beatificazione di Carlo Acutis nella Basilica di San Francesco di Assisi. La cerimonia, presieduta dal cardinale Agostino Vallini (legato pontificio per e Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli) richiamerà nella città del poverello più di 3.000 pellegrini (maxi-schermi allestiti in cinque piazze) mentre sono un centinaio i giornalisti accreditati per un evento che sarà seguito dalle televisioni di tutto il mondo (di cui una libanese), con la diretta trasmessa da Tv2000.

All’atto dell’esumazione nel cimitero di Assisi, avvenuta il 23 gennaio 2019, il corpo fu trovato nel normale stato di trasformazione proprio della condizione cadaverica. Non essendo tuttavia molti gli anni della sepoltura, pur trasformato, ma con le varie parti ancora nella loro connessione anatomica, il corpo è stato trattato con quelle tecniche di conservazione e di integrazione solitamente praticate per esporre con dignità alla venerazione dei fedeli i corpi dei beati e dei santi. Un’operazione che è stata svolta con arte e amore. Particolarmente riuscita la ricostruzione del volto con maschera in silicone.

Con specifico trattamento è stato possibile inoltre recuperare la reliquia del cuore che sarà utilizzata nel giorno della beatificazione.