La "provocazione" di Carlo Cracco: ai suoi clienti solo mezza pizza

Facce stupite tra i clienti del ristorante di Milano di Carlo Cracco che si sono visti recapitare al tavolo solo due terzi di pizza. Non è una nuova moda dell'alta cucina, ma una "provocazione" per raccontare come ogni anno un terzo del cibo prodotto per consumo umano - circa 1,6 miliardi di tonnellate in tutto il mondo - viene sprecato. Un problema su cui la Fao ha deciso di accendere i riflettori indicendo la prima Giornata internazionale contro lo spreco alimentare, il 29 settembre.

Carlo Cracco e la pizza senza una fetta: le immagini

Nel suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele, nel cuore di Milano, lo chef vicentino ha infatti servito ai tavoli dei piatti vuoti quasi per metà, nonostante i presenti avessero chiaramente ordinato delle porzioni normali. Dietro la candid camera - le scene sono state riprese con delle telecamere nascoste - c'era però un fine nobile. Carlo Cracco ha infatti deciso di unirsi a "Too good to go" - l'app numero uno contro gli sprechi - in vista del 29 settembre, Giornata internazionale contro gli sprechi alimentari.

"Un terzo del cibo al mondo viene sprecato: le implicazioni in termini ambientali, sociali ed economici sono enormi, ma come spiegarlo in modo semplice e intuitivo? Con l’aiuto di Chef Carlo Cracco ci abbiamo provato con una piccola provocazione verso i clienti del suo bistrot", hanno spiegato i titolari dell'app.

"Capire e affrontare il problema dello spreco alimentare sta diventando sempre più importante e fondamentale. Non a caso, il 29 settembre le Nazioni Unite e la Fao hanno proclamato la prima giornata Internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari. E per quest’occasione, abbiamo coinvolto alcuni dei più importanti chef della ristorazione italiana per sottolineare ancora di più quanto lo spreco vada contrastato in tutte le sue forme - hanno concluso -, dall’alta cucina alla cucina di casa, passando per negozi, supermercati, aziende". A Milano parteciperanno anche gli chef Matias Perdomo di Exit, Eugenio Boer di Bur, Claudio Sadler, Wicky Priyan di Wicky's Wicuisine e Nicolò Farias di Cocciuto.