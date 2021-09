Donna, prof e sposa: Carmela è il simbolo dell'Italia che non molla

Sta girando tantissimo sui social network la foto di Carmela, non sappiamo il cognome. Lei è una giovane insegnante che, nel giorno del suo matrimonio, prima di andare in chiesa e dire “sì, lo voglio”, è dovuta passare nella scuola in cui insegnerà il prossimo anno. Non aveva scelta: l’assegnazione dell’incarico andava messo in calce oggi o avrebbe perso la cattedra. Lei, poco prima di andare a sposarsi, si è presentata in segreteria in abito nuziale, ha firmato, assicurandosi il lavoro nella scuola e poi è andata dall’uomo che ama per diventare sua moglie.

La foto è stata scattata proprio dall'istituto scolastico superiore Majorana di Martina Franca, provincia di Taranto, poi postata sulla pagina Facebook della scuola. "Ne abbiamo viste tante nella scuola, ma una così mai. Una nuova collega, almeno per quest'anno, doveva firmare l'assegnazione dell'incarico annuale per la disciplina di Matematica, aveva un impegno molto importante ma ha trovato il modo di venire comunque a scuola. Auguri Carmela, sei già entrata nei nostri cuori".

Tra le migliaia di commenti arrivati al post, ce ne sono tanti volti a sottolineare il retrogusto amaro di questa immagine. In molti ci hanno visto una donna, costretta ad una pratica burocratica anacronistica per l’era digitale in cui siamo immersi. Tutto per non perdere un posto di lavoro precario, per lavorare un solo anno, nel giorno che doveva essere dedicato esclusivamente al sogno di diventare famiglia col suo compagno di vita. Lei stessa su Facebook ha poi spiegato di essere stata di fatto costretta ad andare a scuola a firmare altrimenti avrebbe seriamente corso il rischio di perdere un anno di lavoro.

Non sappiamo come si sia sentita Carmela all’idea di fare questa deviazione dal programma di un giorno così importante. Ma c’è da essere orgogliosi nel vedere una donna che non molla; che non si arrende alle difficoltà di un Paese in cui il precariato è la norma e gli stipendi sono tra i più bassi d’Europa; che nonostante tutto lei quella cattedra, anche se per un solo anno, non l’avrebbe mollata per nulla al mondo. E’ anche rassicurante vedere che c'è chi non cederà mai all’idea retrograda e maschilista di una donna che si realizza solo se “moglie”, ma attraverso il lavoro e la sua professionalità. Carmela è il simbolo di un’Italia che, nonostante tutto, non molla.

E' l'Italia di chi ha sudato per formarsi, per diventare un'insegnante, una professoressa di matematica, una professionista. Anche se per un anno solo. Anche se quello che succederà poi è un buco nero nel cosmo di un’Italia sempre più impostata sulla navigazione a vista. Poi si è sposata, perché oggi in Italia ci vuole coraggio anche per fare una famiglia, ci vuole audacia anche solo per sognarlo un futuro dove, per molte famiglie, le tasse e le spese divorano quasi ogni cosa, mentre la politica troppo di frequente si avvita su se stessa, intorno alla nuova polemica del giorno. C’è da essere orgogliosi di Carmela. Una professoressa, comunque vada.