Il Regno Unito approva la carne coltivata (ma solo per gli animali domestici). "L'Italia si allinei"

Il cibo per animali domestici da laboratorio sta per arrivare nei supermercati del Regno Unito, che diventa così il primo Paese in Europa ad approvare la carne coltivata, anche se per ora limitatamente al settore pet-food. L'approvazione da parte dell'Agenzia per la salute degli animali e delle piante e il Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali è arrivato mercoledì 17 luglio. A produrre i nuovi "croccantini da laboratorio" sarà l'azienda Meatly con il suo mangime a base di pollo coltivato. Viene realizzato a partire da un uovo di gallina, le cui cellule vengono "coltivate" con vitamine e aminoacidi all'interno di un contenitore simile a quelli utilizzati per la fermentazione della birra. Il risultato è simile ad un paté.

La decisione delle autorità britanniche arriva in conseguenza delle crescenti perplessità da parte di proprietari di cani e gatti sull'opportunità di continuare ad alimentarli con bestiame macellato in allevamenti intensivi, i cui effetti sull'ambiente sono noti. Secondo una ricerca dell'Università di Winchester, l'industria del cibo per animali domestici ha un impatto climatico pari a quello delle Filippine, il 13esimo paese più popoloso del mondo. Stando alla rilevazione condotta dall'università, il 50 per cento dei proprietari di animali domestici intervistati darebbe da mangiare ai propri "pets" carne coltivata, mentre il 32 per cento sarebbe disposto a consumarla in prima persona.

"Lollobrigida riveda la sua posizione sulla carne coltivata"

A commentare la recente novità è Filippo Maturi, presidente di Assopets: "Ieri, 17 luglio, il Regno Unito ha approvato l'uso della carne coltivata negli alimenti per animali da compagnia, diventando il primo paese a farlo. Meatly, azienda produttrice di carne di pollo senza macellazione per cani e gatti, ha ottenuto l'approvazione normativa dopo un processo di verifica di 18 mesi", scrive in una nota ripresa dall'agenzia "Opinone".

"Il mercato del pet-food in Italia ha superato i 3 miliardi di euro, con una crescita continua sia in termini di valore (+14,9 per cento nel 2023) sia di volume (+0,9 per cento). Questi numeri, evidenziano l'importanza strategica ed economica del settore", prosegue Maturi che interviene poi sul contesto italiano: "La priorità indiscussa rimane la salute dei nostri amici a quattro zampe, tuttavia, qualora non emergano evidenze scientifiche che dimostrino problematiche, è cruciale considerare l'opportunità di non rimanere indietro dal punto di vista industriale. Un approccio proattivo consentirebbe all'Italia di allinearsi con la crescente sensibilità verso una dieta non basata sull'uccisione di animali e di contribuire al rispetto dell'ambiente".

"È urgente, quindi - aggiunge dall'associazione - aprire un tavolo di confronto basato su evidenze scientifiche per discutere seriamente la possibilità di integrare la carne coltivata nel mercato del pet-food italiano. Questo consentirebbe non solo di mantenere la competitività del nostro sistema industriale, ma anche di rispondere alle nuove istanze etiche e ambientali". "Come Assopets - conclude - chiediamo formalmente al governo e nello specifico al ministro Lollobrigida di rivedere la posizione sull'uso della carne coltivata, quantomeno nell'ambito del pet-food".