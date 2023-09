Riparte la protesta contro il caro affitti, studenti in tenda in 25 città: "Vogliamo un futuro qui"

Tende da campeggio davanti ai principali poli universitari. Così gli studenti tornano a protestare contro il caro affitti. Milano, Torino, Bologna, Roma. Città diverse, ma scene simili: decine di ragazzi accampati. Una sola richiesta: affitti a prezzi abbordabili. La mobilitazione degli universitari tocca 25 città e proseguirà per sette giorni con presidi e flash mob.

"Abbiamo deciso di protestare in quanto il Governo continua a ignorare il caro studi e la crisi abitativa, senza attuare alcuna soluzione concreta. Ci sentiamo traditi rispetto alle promesse che avevamo ricevuto prima dell'estate", dicono i ragazzi dell'Udu (Unione degli universitari) che sono tornati a dormire davanti a La Sapienza. Tornati, sì. Perché già nei mesi scorsi si erano viste le stesse scene per le stesse motivazioni. Il problema si è riproposto e gli studenti hanno ripreso a protestare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Video di RomaToday)

Lo slogan scelto è "Vorrei un futuro qui". "Il governo dorme, ma noi dove dormiamo?", recita il grande striscione esposto davanti alle tende. I manifestanti chiedono "misure urgenti per poter studiare e lavorare in Italia, senza dover emigrare all'estero". "Il Consiglio dei ministri - spiega Camilla Piredda dell'Udu - interverrà sugli idonei non beneficiari del precedente anno accademico che non avevano ancora ricevuto la borsa di studio, stanziando 17 milioni di euro. È un piccolo passo avanti, ma non è possibile rincorrere in questo modo le emergenze e fare aspettare un anno gli studenti senza borsa. Chiediamo al presidente Meloni e al ministro Bernini di trovare urgentemente un miliardo di euro per intervenire su studentati pubblici, affitti, borse di studio, salute mentale e caro libri. Oltre a smettere di sprecare le risorse del Pnrr per gli alloggi privati che costano mille euro al mese".

Protestano i ragazzi anche a Milano. Alla Statale ci sono le tende del collettivo Cambiare Rotta Milano. Il motto "Stanchi di attendere". "Nonostante le intense mobilitazioni di questa primavera contro il caro affitti, nulla è cambiato", dicono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Video MilanoToday)

Attivisti di "Cambiare Rotta" in piazza anche a Bologna. "È tempo di mobilitarsi - spiegano - contro la speculazione dei privati sopra alla crisi abitativa, contro l'università che non ci garantisce il diritto allo studio e all'alloggio. Mentre il prezzo medio di una singola a Bologna schizza a quasi 500 euro al mese, mentre trovare casa è sempre più difficile, continua la speculazione degli studentati privati sulla nostra pelle e dei padroni di casa. Per questo la legge 431/98 va abolita, in quanto ha liberalizzato gli affitti relegando al mercato la responsabilità sui prezzi e introducendo il canone concordato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Video BolognaToday)

Con gli studenti si schiera il Codacons. "Da anni siamo impegnati a contrastare le locazioni in nero e le vessazioni nei confronti degli studenti costretti a subire ricatti vergognosi per trovare un tetto nelle città universitarie - spiegano dall'associazione - Per questo abbiamo deciso di pubblicare sul nostro sito una guida con tutte le informazioni utili ad aiutare gli studenti fuori sede a difendersi da abusi e illeciti". Il Codacons mette anche a disposizione una pagina dove gli studenti possono segnalare frodi e irregolarità ai loro danni, segnalazioni che porteranno l'associazione a presentare le dovute denunce alle autorità competenti.

Continua a leggere su Today.it...