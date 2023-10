Io mamma, alla ricerca di una casa in affitto: ecco come volevano truffarmi

"Buongiorno, sto cercando una camera in affitto per mio figlio vicino all'università La Sapienza di Roma, avete qualcosa da farmi vedere?". La risposta di una ventina di agenzie immobiliari contattate al telefono in un sola mattinata è sempre la stessa: "Mi dispiace ma al momento non abbiano nulla". Forse perché l'anno accademico è già iniziato o forse perché gli studenti universitari scelgono altri canali per trovare casa. Passaparola, annunci sulle bacheche universitarie, siti internet, gruppi dedicati sui social, insomma il mercato degli affitti universitari si muove principalmente su queste direttrici, anche perché nessuno è disposto a pagare commissioni considerando i costi già troppo alti degli affitti.

Ma bisogna schivare truffe e tuguri, con proposte choc come questa: 600 euro per un monolocale diroccato di 20 metri quadri senza cucina, c'è solo un fornello elettrico e un microonde (vedi foto qui sotto).

Per fortuna le offerte non sono tutte come queste, ma hanno comunque prezzi molto alti perché in città turistiche e universitarie come Roma, Milano e Bologna la domanda supera di gran lunga l'offerta. Così tra proprietari di case che optano per gli affitti brevi, il caro affitti dovuto all'inflazione e la carenza di alloggi universitari possiamo dire addio al diritto allo studio, soprattutto per i figli delle famiglie più povere.

Truffe e tuguri: cercare una stanza in affitto per mio figlio è stata un'odissea

Nel giro di otto anni gli affitti in Italia hanno registrato un balzo del 34 per cento, andando a colpire 11,8 milioni di persone (dati Istat 2021), vale a dire circa il 20 per cento della popolazione italiana. A marzo del 2015 il costo medio per metro quadro delle abitazioni affittate era di 9,10 euro, ad aprile 2023 ha raggiunto quota 12,20 euro, rivela un’indagine di Immobiliare.it. E così se ci si muove per tempo, a luglio ad esempio, un posto letto in una camera doppia vicino all’università (zona San Lorenzo per chi conosce Roma) si trova anche a 250 euro al mese mentre per una singola con bagno privato ci vogliono 600 euro. Per un monolocale di 28 metri quadri, invece, bisogna mettere in conto almeno 800 euro.

La via di mezzo è una camera di 15 metri quadri, in buone condizioni, a 350-400 euro al mese. A lezioni già iniziate, invece, si trovano solo offerte di privati sui portali, a 530 euro per una singola con stufetta elettrica compresa, oppure annunci truffa che ti spingono a pagare una caparra per assicurarti l’appartamento senza poterlo visitare prima (vedi esempi qui sopra e sotto).

Quanto costano gli affitti in periferia

E se ci spostiamo in periferia? Con grande sorpresa scopriamo che anche andando fuori dal Grande raccordo anulare di Roma le cose non cambiano poi molto, perché le persone che affittano casa preferiscono "tenerla sfitta piuttosto che guadagnare solo qualche spicciolo", spiega a Today.it un agente immobiliare. A Ostia gli affitti partono da 200 euro al mese per un posto letto in una stanza condivisa, per arrivare fino a 540 euro per una stanza doppia vicino alla Metro Ostia Antica che porta in città. A pochi chilometri di distanza, nel comune di Fiumicino, si affittano solo stanze singole a partire da 300 euro. Meno cara invece Tivoli, comune che si trova a 30 chilometri dall’università La Sapienza, con cifre che partono da 200 euro per una stanza singola.

Sembrerebbe un buon compromesso ma facciamo due conti. Per arrivare da Tivoli all’università con la macchina ci vuole almeno una mezz’ora di tempo (anche più di un’ora con il traffico), con 7,48 euro di spese a tratta tra benzina e pedaggi. Resta poi da risolvere il problema parcheggio, di non poco conto in una città caotica come Roma. L’unica soluzione sono i mezzi pubblici. Prendendo bus e metro ci si impiega almeno un’ora e mezza di tempo e ci vuole un abbonamento per i mezzi pubblici un po’ più caro (quasi 60 euro invece di 35). A conti fatti rispetto a un posto letto vicino all’università si risparmierebbero 1.500 euro l’anno, 125 euro al mese.

La storia di Giusy, studentessa fuorisede a Roma

"Senza la borsa di studio e un alloggio universitario non avrei avuto la possibilità di studiare a Roma", racconta a Today.it Giusy De Rosa, 22 anni della provincia di Salerno, studentessa di filosofia all’università La Sapienza di Roma. È da 5 anni che vive nella Capitale, nelle residenze universitarie, ed è ormai prossima alla tanto desiderata laurea. "Fortunatamente sono sempre risultata vincitrice e non ho mai avuto bisogno di cercare un posto letto o una stanza in affitto a Roma", spiega ma "mia cugina per una stanza singola in un appartamento con altre cinque persone con un solo bagno spende 450 euro al mese più le spese. Mio fratello, che lavora a Roma da un anno, spende 550 euro al mese per una camera in un appartamento con tre suoi colleghi".

Giusy avrebbe potuto studiare all’università di Salerno ma aveva "la necessità di andare fuori da Battipaglia, perché è un paesino mascherato da città. Ci sono 50mila residenti ma i domiciliati sono molti meno, e l’età anagrafica è molto alta perché tutti vanno via. Non ci sono opportunità sia a livello lavorativo sia a livello sociale e culturale. È uno spazio chiuso e molto conservatore". Ha scelto Roma perché era "un buon compromesso, sia per quanto riguarda la qualità della Sapienza nelle facoltà umanistiche sia per quanto riguarda la vicinanza da casa. Avevo solo 18 anni quando sono andata via di casa e non me la sentivo di andare troppo lontano".

La studentessa di filosofia si è trovata sempre "molto bene nelle residenze universitarie, perché ci sono solo tanti vantaggi, a livello fattuale, sociale ed economico. L’alloggio si paga ma c’è la detrazione dalla borsa di studio e si tratta di un prezzo misero rispetto agli affitti di Roma". Si parla di poco più di 200 euro al mese per le stanze doppie e 240 euro per le singole, per chi ha un Isee molto basso, mentre il prezzo della mensa va dai 2,20 ai 7 euro in base all’indicatore della situazione economica. "Qui non ci manca davvero nulla" ha sottolineato Giusy, specificando che oltre alla mensa aperta a pranzo e a cena c’è anche una biblioteca, delle sale studio e un piccolo giardino.

"C’è poi una questione sociale da non sottovalutare - continua -, perché nelle residenze universitarie c’è un’agevolazione nella creazione di rapporti interpersonali, soprattutto per chi non riesce a instaurarli all’interno dell’università o per chi come me è uno studente fuorisede. Ricordo che quando sono arrivata a Roma per studiare, ebbi la fortuna di avere in casa con me una ragazza che era al quinto anno di medicina che fu un po’ la mia mentore, anche per quanto riguarda il muoversi a Roma e gli spazi da frequentare".

"Bisogna fare più residenze universitarie - conclude Giusy - specialmente quando l’Italia viene ripresa dall’Europa perché non sfrutta i soldi del Pnrr. Perché tanti studenti devono rimanere fuori se ci sono fondi non utilizzati? Dietro a questi fondi non effettivamente sfruttati c’è un’amministrazione incompetente, persone che dovrebbero occuparsi di questo che non hanno le competenze giuste per farlo”.

L’emorragia di posti letto negli studentati pubblici

Giusy sa di essere fortunata perché occupa uno dei 40mila posti letto disponibili nelle residenze universitarie, per di più in una città come Roma. Basti sapere che La Sapienza è l’università con il maggior numero di iscritti in Ue, solo per questo dovrebbe avere un numero maggiore di alloggi, ma non è così (vedi grafico). Penoso il confronto con l'Europa, con il 18 per cento degli studenti universitari che vive nelle residenze universitarie a fronte del misero 5 per cento dell'Italia (dati Eurostat).

Da qui la protesta degli universitari, tornati con le tende questa volta davanti Montecitorio per manifestare contro il caro affitti, ma anche contro una tassazione universitaria tra le più alte d’Europa, i rincari dei libri di testo e i costi troppo onerosi dei trasporti. Uno studente fuorisede, infatti, arriva a spendere almeno 9mila euro l’anno (Isee sotto i 20mila euro – dati Federconsumatori) mentre lo stipendio medio di un lavoratore dipendente in Italia è pari a circa 27mila euro lordi l’anno (Istat), poco più di 22mila netti.

Nel frattempo gli studentati pubblici diminuiscono di anno in anno, nonostante nel 2000 ne siano stati realizzati 15mila. Come mai? Simone Agutoli responsabile della questione abitativa per l'Unione degli universitari (Udu) spiega a Today.it che sono "mancati i fondi per la riqualificazione e così alcune residenze pubbliche sono state chiuse a causa di mancanza di investimenti in termini di manutenzione. Vedi il caso della Casa dello studente dell’Aquila crollata con il terremoto, con gli studenti fuorisede ancora senza alloggio". Il grafico sottostante non lascia spazio a dubbi.

Nel 2018 i posti letto destinati al diritto allo studio universitario hanno toccato un picco massimo di 43.136 per poi iniziare a scendere, arrivando a 40.069 nel 2022. Peccato però che gli studenti che scelgono di studiare in un ateneo fuori dalla propria residenza sono circa 830mila (dati Cassa depositi e prestiti). Di questi, dunque, solo il 5% potrà contare su un letto negli studentati pubblici, tutti gli altri dovranno rivolgersi necessariamente al mercato privato delle locazioni, oramai fuori controllo anche per quanto riguarda i comuni sparsi attorno alla Capitale.

Agutoli (Udu): "Il diritto allo studio resta un miraggio"

"Nessuno pretende di avere l’appartamento di fianco a La Sapienza", chiosa Agutoli. "Gli studenti fanno molti sacrifici, basti sapere che da un’indagine realizzata da noi, che verrà diffusa a breve, emerge che uno studente su due ha dovuto svolgere attività lavorativa, anche saltuariamente, per mantenersi agli studi. Sì va bene un’ora o un’ora e mezzo di treno, ma poi c’è un limite a tutto, perché gli studenti devono avere un ciclo di vita compatibile con lo studio. Non si può pretendere che uno faccia due ore di treno a tratta, quattro ore in tutto, con tutti i ritardi del caso solo perché sono mancate le politiche abitative".

"Chi ha un reddito basso deve poter accedere alle borse di studio, dovrebbe esserci una copertura del 100% ma le risorse non sono sufficienti a coprire tutte le richieste. Il diritto allo studio sulla carta esiste, la Costituzione lo riconosce, ma poi purtroppo nella pratica, soprattutto in certe città e per i più bisognosi, resta un miraggio. La responsabilità di tutto questo - conclude il responsabile Udu - è di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni, nessuno si può sottrarre, ecco perché oggi ci ritroviamo in questa situazione".

Insomma cercare una stanza in affitto per mio figlio è stata un’odissea anche per colpa della carenza di residenze universitarie, perché di fronte a un eccesso di domanda alcuni proprietari che affittano casa se ne approfittano, alzando i prezzi e proponendo soluzioni che non possono certo definirsi "abitabili".

