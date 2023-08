Caro voli: le compagnie si ribellano al decreto del governo (e scrivono all'Ue)

Il decreto approvato dal governo italiano per garantire biglietti a prezzi calmierati per i trasporti con le isole fa infuriare le compagnie aeree. Dopo Ryanair (che ha denunciato la pratica all'Unione europea "minacciando" di tagliare le tratte con la Sicilia e la Sardegna) ora si muove l'associazione di categoria Airlines for Europe (A4E) che ha inviato una lettera a Bruxelles invitando le istituzioni europee "a chiarire con l'Italia se questo intervento abbia un impatto sul mercato del trasporto aereo, libero e deregolamentato in Europa". Lo riporta il Financial Times, secondo il quale questo “è l'ultimo scontro tra la premier Giorgia Meloni e il mondo aziendale".

"Siamo fortemente preoccupati perché, se questa legge venisse adottata, potrebbe costituire un precedente e portare a un effetto domino con la conseguente adozione di regolamenti simili in altri stati membri dell'Ue", scrive l'amministratrice delegata di A4E Ourania Georgoutsakou, per la quale limitare le tariffe su determinate rotte "violerebbe" i diritti delle compagnie aeree "di competere ove possibile, fissare i prezzi e definire i servizi come meglio credono".

Contattata lunedì, riferisce il quotidiano britannico, la Commissione ha dichiarato che "valuterà la compatibilità con il diritto dell'Ue di qualsiasi misura adottata".

Cosa prevede la misura voluta dall'esecutivo

Introdotto con il decreto Assett approvato lo scorso 7 agosto in consiglio dei ministri, il "price cap" vieta di fissare in modo dinamico le tariffe per i cittadini in base al periodo della prenotazione, qualora si presentino tre condizioni: rotta nazionale con le isole, picco di domanda per la stagionalità o durante uno stato di emergenza nazionale, prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200% sopra la tariffa media del volo.

Viene inoltre considerata "pratica commerciale scorretta" l’utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe - da e per le isole, ossia laddove sussistono esigenze di continuità territoriale - basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio economico. Infine, le compagnie dovranno sempre informare l’utente, per gli acquisti di biglietti online, circa l’utilizzo di strumenti di profilazione.

L'intervento dovrebbe riguardare principalmente - se non esclusivamente - gli abitanti delle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia.

