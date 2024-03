Carta d'identità senza scadenza: chi non dovrà più rinnovarla

Non sembrano esserci ostacoli insormontabili né controindicazioni per introdurre la novità. Ma bisognerà fare i conti per bene. Prevedere una validità illimitata per della carta d'identità per chi ha compiuto i 70 anni: è la proposta avanzata dal deputato della Lega, Simone Billi, eletto nella circoscrizione estero, ripartizione Europa.

"Il Regolamento Europeo 11.57 del 2019 dispone all'art 4.1 che le carte d'identità abbiano una validità tra 5 e 10 anni. L'articolo 4.2 C dello stesso regolamento dispone però che le persone oltre i 70 anni possano avere una carta d'identità di una durata anche oltre i 10 anni", ha detto Billi intervenendo in Aula alla Camera dei Deputati

"Voglio precisare che la Spagna già concede alle carte d'identità una validità permanente a chi ha compiuto oltre 70 anni. Pertanto presidente io invito il ministero competente a prevedere una validità permanente o diciamo così illimitata per la carta d'identità per chi ha compiuto i 70 anni. Questo per innanzitutto ridurre i costi per i pensionati, semplificare la loro vita, promuovere l'inclusione sociale e riconoscere il valore dei nostri anziani. Allo stesso tempo però presidente con questa proposta si può alleggerire la pubblica amministrazione in Italia e soprattutto la rete consolare all'estero per quanto riguarda le procedure di rinnovo di questo documento", ha spiegato. "Ringrazio il sottosegretario degli Esteri, Silli, e soprattutto e il sottosegretario degli Interni, Molteni (ministero competente a gestire le carte d'identità) che si sono già resi disponibili a lavorare su questa proposta", ha concluso Billi. Si può fare.