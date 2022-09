Chiudere balcone e terrazza senza permessi ora è possibile

Meno vincoli nel settore edilizio. Chi vuole chiudere un balcone o un terrazzo adesso può farlo senza dovere chiedere autorizzazione. Una novità che arriva con un emendamento alla legge di conversione del decreto Aiuti bis che però non riguarda tutti. Il "via libera" non è automatico per tutte le tipologie di intervento. Adesso possono essere installate senza chiedere prima l'autorizzazione le Vepa. E' un acronimo che indica le vetrate panoramiche amovibili. Per queste strutture finora ci si era mossi in ordine sparso, ogni territorio seguiva un proprio indirizzo. Ora c'è un'indicazione valida per tutti. Cosa prevede la legge.

Cosa sono le "Vepa"

Secondo la definizione data da Assvepa (Associazione italiana vetrate a risparmio energetico), per Vepa si intende "un sistema di chiusure trasparenti per la riduzione delle dispersioni termiche e il risparmio energetico, per la protezione, messa in sicurezza e fruizione di verande e balconi inutilizzati". Sono totalmente trasparenti e, come dice il nome possono essere rimosse.

Rispondono a esigenze di "schermatura, ombreggiatura, di parziale coibentazione termica, miglioramento delle prestazioni energetiche o di parziale impermeabilizzazione" ma non devono diventare "spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e/o di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile".



Oltre alle vetrate panoramiche amovibili - che possono essere scorrevoli, a libro o fisarmonica - appartengono alla categoria Vepa anche i cosiddetti "giardini d'inverno" e i sistemi ideati per la riduzione delle dispersioni termiche e il risparmio energetico.

Quando l'autorizzazione non serve

Per le vetrate di questo tipo finora non c'era una regola univoca. Ogni Comune decideva in modo autonomo. Secondo alcune interpretazioni si potevano installare senza problemi, altre le vietavano perché si dava per implicita la creazione di nuovi volumi.

Adesso invece c'è un via libera generale. Quello dei volumi resta il vincolo. Non devono diventare "spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e/o di superfici", non devono esserci modifiche tali da "comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile".